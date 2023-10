Vaňková o stěhování s Vondráčkem: Řekla, co musí překonat za komplikace

Zpěvačka Šárka Vaňková zazářila na pódiu v roli Ivety Bartošové, jejíž hity krásně interpretovala. Fanoušci si nemohli nevšimnout, že stříbrná SuperStar viditelně zhubla a ze všech stran ji zahrnují chválou. Pro Kafe.cz sympatická umělkyně prozradila, jak se jí to podařilo a promluvila také o tom, jak se jí momentálně daří.

“Normálně se pohybuji kolem velikosti 34 nebo 36, ale je pravda, že jsem teď měla hodně práce a nějaký ten stresík, takže se to takhle projevilo. Stává se mi to pokaždé, protože když toho mám hodně, tak mívám sevřený žaludek a nemůžu moc jíst,” řekla zpěvačka s tím, že se určitě nejednalo o záměrné hubnutí.

“Ono se to ale zase dorovná, protože jsem jinak docela jedlík. Jen špatně snáším ten zápřah. Také jsem při zkoušení měla docela hodně pohybu, takže to se také projevilo,” vysvětlila Šárka Vaňková.

Mít své zázemí není špatné

Zpěvačka je již nějaký čas šťastná ve vztahu s hudebníkem Petrem Vondráčkem, se kterým se potkává také na pódiu. Na první pohled z nich vzájemná láska vyzařuje, a tak není nic překvapivého na tom, že by dvojice ráda svůj vztah posunula dál a přestěhovala se do společné domácnosti. Na to si ale ještě nějaký čas budou muset počkat.

“Bylo toho teď opravdu hodně a můj byt je sto kilometrů daleko, takže to není tak jednoduché, jako vzít si pár igelitek a hotovo. Zatím nás k tomu ale nic vysloveně netlačí, a tak tomu necháváme volný průběh,” sdělila Šárka Vaňková.

“Máme opravdu dvě plně zařízené domácnosti, takže to bude náročné stěhování. Na druhou stranu, když jedu třeba za rodinou, je fajn, že mám zázemí a mám kde přespat, vytáhnout ze skříně oblečení, které jsem dlouho neviděla a podobně,” uzavřela nadaná umělkyně s úsměvem.