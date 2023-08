Vojta Moravec Sandru Novákovou uhnal na lež: Ta pravdu zjistila až po letech

Sandra Nováková a její partner Vojtěch Moravec popsali začátky svého seznámení a s velkou radostí vyprávěli o tom, jak se dali dohromady. Během toho ale zažila herečka pořádné překvapení. Dozvěděla se totiž, že jí kdysi její milý pořádně zalhal.

Jsou spolu už deset let, i přesto jsou ale věci, které o sobě nevědí. Alespoň o jedné z nich se herečka Sandra Nováková dozvěděla v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, ve kterém se objevila společně se svým partnerem Vojtěchem Moravcem. Tam se totiž dvojice rozhodla povyprávět o tom, jak se dali dohromady. Herečka ovšem z jedné informace zůstala poněkud překvapená.

První setkání

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec se znali poměrně dlouho předtím, než se dali dohromady. Poprvé se potkali už v roce 2011 na premiéře jednoho filmu. V té době měli ještě oba jiné partnery. „A zamilovala jsem se do Vojty skrz ten film, aniž bych ho viděla. Po té premiéře jsme se potkali u baru. On tam byl taky ve vztahu. Stejně jsme propařili noc. I s těmi našimi vztahy,” vyprávěla se smíchem herečka.

Nakonec spolu ale v žádném větším kontaktu nebyli. Tedy alespoň do chvíle, dokud Česká televize nezačala shánět režiséra pro jeden ze svých projektů. A Sandra Nováková si vzpomněla právě na Moravce. „Ale tam se to moc nezdálo, říkali, že je moc mladej a nezkušenej, že by to chtělo někoho se zkušeností alespoň s natáčením divadelního záznamu,” pokračovala ve svém povídání.

Malá velká lež

„Pak skončila ta schůzka a já šla hned volat Vojtovi. A říkám mu: ‚Ahoj Vojto, doufám, že tě neruším,’. A on říkal: ‚Ne, v pohodě, vůbec nerušíš. Zrovna jsem u Formana, točím o něm dokument tady v Americe,’. A mně se úplně podlomily kolena. Zafungovalo to,” prozradila Sandra Nováková, načež jí ale do řeči vstoupil její partner a rozhodl se uvést na pravou míru, jak to vlastně tenkrát bylo. „Já jsem stál v Hostivaři před pekárnou a měl jsem tam letět až za týden, ale tak jsem jí to řekl, viď?” usmíval se Vojta Moravec a jeho partnerka zůstala jen zírat s otevřenou pusou.

Vojtěch Moravec se díky tomu v České televizi zalíbil a dostal i práci na onom projektu, na němž spolupracoval právě i s Novákovou. A tak se začal psát příběh jejich lásky.