Sara Sandeva se ukázala nahoře bez: Tohle tělo si hýčká Jakub Prachař

Sara Sandeva odhodila oblečení i stud. Půvabná herečka se nechala nafotit nahoře bez v kampani pro kosmetický přípravek. Šestadvacetiletá herečka si nahotu velmi hlídá. Její odhalené tělo se objevilo jen v srbském snímku Nečistá krev.

Sandeva je šťastně zadaná po boku svého hereckého kolegy Jakuba Pracahře. S bývalým partnerem Agáty Hanychové se dala dohromady během natáčení seriálu Dvojka na zabití. Pár tvoří už přes dva roky.

Nahota kvůli vlasům

Odvážný snímek, který je reklamou na kosmetický přípravek a to konkrétně noční posilující masku ve formě mlhy, sdílel na svém Instagramu kadeřník hvězd i samotné Sandevy Michal Zapoměl. Produkt patří právě do jeho řady luxusních vlasových přípravků. Na jeho vzniku se podílela i samotná Sandeva. "Vymyslela jsem to já sama, protože ta péče je noční a chtěla jsem, aby to bylo čisté a o těch vlasech. Myslím, že se to povedlo a je to stále elegantní a decentní. Bylo to poprvé a na dlouho naposledy. Nic vulgárního bych neudělala," doplnila k odvážné kampani Sandeva.

Kvůli roli vše

Kráska s balkánskými kořeny se pyšní nádhernými hustými vlasy po celý svůj život. „Přece jenom pořád hraju se svým odstínem barvy vlasů a kvůli roli jsem si je nikdy nebarvila, nikdy jsem si je ani nijak zásadně neostříhala, takže jsem si akorát říkala, že kdyby mi někdo zavolal a dal mi opravdu dobrou roli, kvůli které bych se musela ostříhat, obarvit a podobně, udělala bych to,“ prozradila pro Deník.cz. Svou hereckou profesi miluje natolik, že by na čas obětovala i svůj komfort. „Šla bych i dohola, kdyby to tedy byla dobrá role a opravdu to mělo smysl. V takovém případě bych kvůli roli byla asi schopná i zhubnout, ztloustnout, cokoli,“ dodala.