Stylista Sam Dolce hodnotí róby z Varů: Peštová a Habera opět nezklamali

Každá společenská akce je příležitostí, jak ukázat svůj cit pro krásu a módu. Jednou z nejprestižnějších událostí je každoročně právě karlovarský festival, po jehož červeném koberci se chtějí projít snad všechny známé osobnosti. Módní úroveň letošního ročníku zhodnotil stylista slavných Sam Dolce, který je uznávaným módním kritikem.

“Zatím je velmi brzy hodnotit, kdo vynesl nejlepší a kdo nejhorší model ve Varech. Nicméně prozatím k těm nejhorším modelům patří ten, který vynesla půvabná herečka s velmi chic krátkým vlasovým stylingem Romana Goščíková, která dorazila na velkolepou party v transparentních šatech se stříbřitým třpytem od designérky Martiny Pipkové Loudové,” zhodnotil pro Kafe.cz Sam Dolce a dále vysvětlil, co se mu na outfitu nezdálo.

“Šaty jí tvarově neseděly a navíc prapodivným způsobem odkrývají, co by mělo být skryto, a naopak možná až zbytečně zahalují, co by mohlo spatřit nejen objektivy všech přítomných fotografů. Herečka outfit kompletovala nemoderními stříbrnými jehlami a psaníčkem ve stejném kovově stříbrném odstínu, které je k outfitu v pořádku, půvabný je vlasový styling s make upem,” rozebral důkladně celý outfit módní expert.

“Další ne zrovna cool outfit vynesla Andrea Verešová v již trošku ohrané parafrázi antické bohyně. V ne moc trendy hedvábným šatům v bílé barvě, které byly cropnuté v pase, od slovenské návrhářky Jany Pištějové, vynesla totiž i kabelku, která se stylově k outfitu nehodí,” vysvětlil Sam Dolce pro Kafe.cz.

Žabky nejsou boty

Přidal ale rovněž pochvalu za to, co se Andree Verešové naopak povedlo. “Naštěstí bývalá královna krásy a filantropka stylistické nedostatky doháněla příjemně vyčesaným vlasovým stylingem do uvolněného drdolu. A zejména svým manželem, který v dobře padnoucím obleku na míru tentokrát hrál v páru, co se stylingu týče, prim,” ocenil vyladěný styl Daniela Volopicha Sam Dolce.

Naopak nejlépe se podle Sama Dolce oblékli Daniela Peštová a Pavol Habera. “Jako vždy perfektně vyladěný pár. Striktně dodrženému smokingovému dresscode včetně žádoucích lakýrek se nedá nic vytknout. Daniela růžovou plisovanou róbu od ukrajinské značky J´amemme vhodně doplnila bagetovým psaníčkem Knott od známé značky Bottega Veneta a diamantovým závěsem,” nešetřil chválou známý stylista a módní návrhář.

V závěru přidal ještě jedno módní doporučení, kterým se může inspirovat každý, zvlášť ti, kdo se v brzké době chystají na letní dovolenou. “Je ke zvážení každého, v čem se cítí dobře a jak chce svým stylingem neverbálně komunikovat se svým okolím. Proto respektuji vše a každého, ať už se mi to vizuálně líbí či ne. Ale pakliže mám zmínit nějaký nešvar, vzhledem k tomu, že je léto, tak bych chtěl zmínit, že žabky skutečně nejsou boty,” uzavřel Sam Dolce s úsměvem.