Mezinárodní domácnost Saláků: Chůva z Filipín ovlivnila řeč dětí

Úspěšný gólman Alexandr Salák se brzy stane šestinásobným otcem. S manželkou Míšou se velmi často kvůli jeho hokejové kariéře stěhují, a tak je jejich rodina tak trochu mezinárodní. Nejnovější člen rodiny se narodí tentokrát v České republice.

Salák chytal už v Rusku, Finsku a Americe. Početná rodina tak žije tak trochu cirkusovým způsobem. Není se čemu divit, že řadu fanoušků napadlo, jakým jazykem doma vůbec mluví. Děti už přeci jen navštěvují školu a školku.

Mezinárodní domácnost

Prvorozený syn Frederick se narodil v Americe, nejstaršímu chlapci je jedenáct let. Další dva potomci přišli na svět v Petrohradu. Poslední dvojice zase v České republice. Saláková je velmi aktivní na sociálních sítích a tak čas od času ukáže i nějaké to video z jejich početné domácnosti. „Míšo, ve videích jsem si všimla, že starší děti mluví na Huga občas anglicky. Střídáte doma angličtinu a češtinu?“ zeptala se zasloužilé maminky jedna ze sledujících. „Ano, děti mluví na Huga převážně anglicky. Rok s námi byla filipínská hospodyně a ta na Huga mluvila anglicky. Mám pocit, že mu angličtina naskočila jako první jazyk a reaguje na ni nejlépe. My dospělci doma ale používáme jen češtinu,“ přiznala zasloužilá maminka.

Velká změna

Příchod nového potomka není u Saláků jediná novinka. Bývalý reprezentační gólman uvažuje o změně kariéry. Ve svých šestatřiceti letech přiznal, že uvažuje o tom, že přestane hrát hokej. Uplynulou sezónu úplně vynechal. „Už se asi nevrátím," přiznal otevřeně v podcastu Pivo, Sunar a Prachy. „Po minulé sezoně jsem si tedy řekl, že na to asi kašlu. Žena mi radila, ať to nikde radši zatím neříkám – a že uvidím, jestli mi to bude chybět, nebo nebude. A zatím mi to vůbec nechybí," svěřil se. Hokejista se chce především věnovat své početné rodině. „Beru to jako požehnání. Jsem hrozně rád, že na děti mám čas. Tohle období, kdy jsou malinké, si s nimi chci naplno užít," dodal.