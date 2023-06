Bývalý hřebec Sagvan Tofi: Žije usedlým životem a je konečně věrný

Zpěvák jednoho hitu, tvůrce muzikálu, moderátor a především lamač ženských srdcí Sagvan Tofi už dávno o přízeň fanynek nestojí. Léta žije se svou partnerkou Alenou a jejich společnou dcerou a užívá si poklidného života. Dříve přitom žil jako opravdový bohém.

Muž, který měl ve stejný čas v posteli takové krásky jako Krainovou a Rolins, už není žádný mladíček. Sagimu, který uspěl s hitem Dávej, ber a dodnes ho zpívá na všech diskotékách, kam si ho pozvou, táhne na devětapadesát.

Sagvan Tofi se sice narodil v Praze, ale dětství prožil v Íráku, odkud pochází jeho otec. Po něm má Tofi exotický vzhled. Sagiho maminka však s temperamentním kurdem nevydržela, rozvedla se a se synem se vrátila zpět do tehdejšího Československa.

Zde si našla nového partnera, kterým byl známý kriminalista Miloslav Dočkal. Ten měl se Sagvanem v jeho pubertě nemalé problémy. Dočkal šéfoval kriminálce a do toho musel chodit synovy průšvihy žehlit do školy. A že na něj nebyly učitelky milé, to je snad víc než jasné.

Sagvan chodil na herecké doučování

Nakonec to byl ale jeho nevlastní otec, který navrhl, že by si Sagvan, neustále se předvádějící, mohl zkusit herectví. Navíc Dočkal kamarádil s hercem Jiřím Kodetem, který mu doporučil, aby začal chodit na doučování k jeho matce, uznávané herečce, Jiřině Steimarové.

Tam se potvrdilo, že je Sagvan talentovaný a nakonec zvládl i zkoušky na konzervatoř. Už na škole ho čekala po boku kamaráda a spolužáka Lukáše Vaculíka první velká role. Jednalo se o film Vítr v kapse, díky kterému mu začaly ležet u nohou všechny puberťačky.

Nebyli žádní Youtubeři, influenceři či TikTokeři, ale Tofi a Vaculík. Dívky se dělily na dva tábory. Jeden miloval slušňáka a hezounka Vaculíka, druhý rebela a sexy svůdníka Tofiho. V té době zažívali naprostý boom.

„Byl to vůbec první žánr akčního filmu pro mladé publikum, který se u nás natočil. Psali jsme ho přímo na tělo Sagvanovi a Lukymu. Scénář se musel schvalovat na vnitru, kde k němu měli ideologické výhrady. Říkali, že to zpracování kazí mládež. Nicméně film se podařilo natočit a byl to trhák,“ prozradil pro ČSFD režisér filmu Jaroslav Soukup.

V posteli s Krainovou i Rolins

Poté následovaly filmy jako Kamarád do deště a Kamarád do deště II: Příběh z Brooklynu, v němž si dokonce zahrál po boku modelky Simony Krainové, se kterou se díky této roli dal dohromady. V té době ale chodil už s jinou ikonou, a to zpěvačkou Darou Rolins. Paralelní vztahy samozřejmě praskly, Dara se Simonou spolu začaly kamarádit a Sagvana poslaly k vodě obě.

Poté se exotický krasavec nějakou dobu živil jako bulvární pisálek. Jeho Sagiho Skandálovník byl v časopise Spy doslova legendární. Také s modelkou Jitkou Kocurovou moderoval na TV Nova magazín ze života slavných s názvem Přísně tajné.

Nyní žije s partnerkou Alenou, se kterou má dceru Satine. Nerad se s rodinou ukazuje na veřejnosti a drží je mimo objektivy fotoaparátů. Sám už má bouřlivá léta dávno za sebou a žít spořádaný rodinný život ho baví.