Šafářová a Plekanec slaví výročí: Od bolestivého rozvodu k absolutnímu štěstí

Dvouleté výročí od svatby oslavila tenistka Lucie Šafářová a hokejista Tomáš Plekanec. Sportovní pár září spokojeností. Čtyřicetiletý hokejista našel po boku úspěšné tenistky štěstí po krušném rozvodu se zpěvačkou a herečkou Lucií Vondráčkovou.

Plekanec je díky Vondráčkové a Šafářové čtyřnásobným tatínkem. Tři synové a jedna dcera dělají hokejistovi velkou radost. Druhá manželka Tomáše Plekance sdílela nyní na svém Instagramu dojemné vyznání k výročí svatby. Vypadá to tak, že i ona je velkým důvodem k úsměvu na hokejistově tváři.

Lucie za Lucii

Vztah Plekance a Šafářové se na veřejnost provalil v roce 2018. Tehdy to bylo pouhých patnáct dnů poté, co hokejista na svých sociálních sítích oznámil konec vztahu s tehdejší manželkou Lucií Vondráčkovou. „Můžou za něj jen a jen naše dlouhodobé neshody a rozhodně ne to, že se posledních pár dní vídám s tenistkou Lucií Šafářovou. Ne rok, ani několik měsíců, jak se ke mně doneslo, ale až v době, kdy už jsme já a Lucka naše manželství fakticky ukončili,“ bránil tehdy svůj nový vztah před lidmi, kteří tvrdili, že manželství Plekance a Vondráčkové skončilo právě kvůli slavné tenistce.

Láska z rychlíku

Partnerství Šafářové a Plekance nabralo na obrátkách. Už v roce 2019 přivítali na svět prvního potomka. Rok na to se zasnoubili a v roce 2021 měli pohádkovou svatbu. Na konci téhož roku stihli svým fanouškům oznámit další přírůstek do rodiny. „Byl to člověk, který mi spadnul z nebe. Když se ti někdo takový objeví v životě a je s tebou schopný projít ty nejtěžší chvíle, které máš, tak větší štěstí člověk ani mít nemůže. Jsem hrozně rád za děti i za to, jak čtyři roky fungujeme,“ vysekl poklonu své druhé manželce pro iSport.

Výročí jako z pohádky

Krásné a zamilované chvíle zmínila na svém Instagramu Lucie Šafářová. Ta sdílela snímky s Plekancem v rámci jejich druhého výročí svatby. „Další rok po tvém boku, Tomáši. Nudu s tebou zatím neznám, tak snad zvládnem i ten další rok se stejným tempem!“ napsala ke společným fotografiím. Další roky štěstí a spokojenosti popřálo páru plno fanoušků i známých osobností. Mezi nimi byla například i slovenská tenistka Daniela Hantuchová.