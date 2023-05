Jako maminku mě těší, že jsou mi dcery podobné, říká Sabina Laurinová

Osud Sabině Laurinové nadělil hned dvě krásné dcery. Obě vypadají, jako by jí z oka vypadly - stejný úsměv, dlouhé světlé vlasy a jiskra v oku. Sympatická herečka vedle nich působí spíše jako jejich starší sestra a když se vzácně objeví ve společnosti spolu, je na ně krásný pohled. Obě dívky ale momentálně každá kráčejí po své vlastní cestě, se slavnou maminkou být příliš spojovány nechtějí. I tak je ale možné, že se minimálně jedna z nich vydá v jejích šlépějích.

Starší Valentýnu má krásná herečka ze vztahu se zpěvákem rockové kapely Kabát Josefem Vojtkem. Vája, jak jí nejbližší říkají, je důkazem, že jablko od stromu obyčejně nepadá daleko. Po základní škole totiž zamířila na konzervatoř a je velmi nadanou zpěvačkou. S tatínkem si ale zatím na jevišti nezazpívala.

“Jen jednou jsme si spolu zahrály, a to když jí bylo asi deset a ve videoklipu jsem hrála její matku,” prozradila před časem Sabina Laurinová deníku Blesk a dodala, že Valentýna je křehká rockerka a má po tatínkovi osobitý styl humoru.

“Dcery ani moc nechtějí, abych o nich někde mluvila. A co se týká toho, jestli se vydají uměleckým směrem, řekla bych, že je to ve hvězdách. Starší Valentýna ale bude po konzervatoři pokračovat ve studiu na vysoké škole, takže tam si myslím, že u ní to reálné je,” uvedla pro Kafe.cz pyšná maminka.

Nevím, jestli jsou dcery rády, že jsou mi podobné

Mladší z obou sester Maja je dcerou zubního lékaře Karla Kameníka a na veřejnosti se zatím projevuje spíše jako plachá dívka. “Teprve bude končit základní školu a co se týká školy střední, zatím se rozhoduje, čemu se bude věnovat. Zatím to ale nevypadá, že by se vydala uměleckým směrem. Na nějaké kroužky chodí, ale spíš si myslím, že se umění bude věnovat pro radost,” řekla o své mladší dceři Sabina Laurinová a dodala, že nejvíce by pochopitelně chtěla, aby obě dívky dělaly to, co jim bude v životě přinášet radost.

Pozastavila se také nad podobou, která je při pohledu na ni i Valentýnu s Majou očividná. “V průběhu jejich dospívání se to samozřejmě mění, ale teď mi hodně lidí říká, že vypadáme úplně stejně. Jako maminku mě to samozřejmě těší, ale nevím, jestli jsou rády také holky,” řekla s úsměvem. Vzhledem k tomu, že sama působí, jako by snad ani nestárla, jsou ale jistě obě děvčata spokojená.