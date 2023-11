Nechutně tlustý. Přesně tak dnes vypadá herec Russell Crowe. Z bývalého hezouna je akutní případ pro rychlou odtučňovací kúru! Podívejte se na aktuální fotky v naší galerii.

Je známý svými vyrýsovanými svaly a neuvěřitelným hereckým talentem. Jenže Russell Crowe je na posledních fotkách téměř nerozpoznatelný. Když se objevil v New Orleans na scéně svého nejnovějšího filmu, všem kolem svým vzhledem vyrazil dech!

Držitel Oscara za nejlepší mužský výkon se přeměnil v obživlého pašíka, co stěží dopne kalhoty, přes které mu přetéká obrovitánské panďero. Není to však tak, že by herec ztratil vůli žít a vsadil vše na to, že nejrychlejší cestou do hrobu bude bezbřehé obžerství.

Russell Crowe nabral kvůli roli. Není to přitom poprvé, kdy zcela změnil svůj vzhled, aby lépe zahrál postavu, kterou má ztvárnit před kamerou. Nedávno hrál bývalého předsedu a generálního ředitele společnosti Fox News, Rogera Ailese, v seriálu Showtime, The Loudest Voice, ve které se také předvedl jako poměrně obézní muž.

Přibíral také kvůli roli ve filmu Vymazaný kluk, která měla premiéru v roce 2018. Ve snímku hrál otce, který nutí svého syna, aby se účastnil skupinových terapií. I přes nabraná kila je ale pořád herec vyhlášeným vzteklounem.

Když měl dělat rozhovor o roli Rogerea Ailese, odmítl, protože moderátor pořadu o postavě, kterou hrál, mluvil negativně. Zjevně naštvaný herec tehdy odmítl vstoupit na pódium. "Křičel na všechny kolem, co si to dovolili. Pak zahodil mikrofon a naštvaně odkráčel pryč ze studia," informovala internetová stránka Page six.

Těžko říct, jestli by z rozhovoru mohl nakvašeně odejít i dnes, minimálně by mu to dalo mnohem víc zabrat. Jak se totiž můžete převědčit v naší galerii, je nejtlustší za dobu celé své kariéry.