Filmový Ron z Pottera miluje dceru a hrnčířský kruh, s herectvím chce seknout

Ty tam jsou ty časy, kdy se Rupert Grint styděl za svou barvu vlasů a slavnou roli z kouzelnické ságy o Harrym Potterovi. Nyní ze své zrzavé kštice udělal přednost a stal se z něj sebevědomý muž i láskyplný otec, který dokonce uvažuje o konci kariéry, aby byl své rodině častěji k dispozici.

Kdo by se nadál, že se těsně po třicítce stane ze zrzavého Rona Weasleyho milující otec. Rupert Grint, jeho představitel, byl dokonce zapřísáhlý odpůrce sociálních sítí, a nakonec si ji přece jen pořídil, a to proto, aby se mohl pochlubit svou dcerou.

Tu mu porodila manželka Georgie Groome v listopadu roku 2020 a rodiče jí dali jméno Wednesday. Více se toho o ní neví, protože si pár své soukromí přísně střeží a neukazují ani její obličej. Dlouhou dobu nechtěli ani prozradit, jak se malá holčička jmenuje.

I Rupertova manželka je herečka. Sice ne tak slavná jako její ryšavý muž, ale znát ji můžete například z filmů Z Londýna do Brightonu nebo On je fakt boží!. Partneři spolu žijí už od roku 2011, tudíž bylo na čase vztah posunout. Grint se nikdy netajil tím, že by se rád stal mladým tatínkem.

Kdyby měl syna, Ron by se nejspíš nejmenoval

„Rád bych se usadil a měl brzo děti. Kdybych měl syna, pojmenoval bych ho Ron? Je to docela dobré jméno, ale pravděpodobně ne. Nehodilo by se k němu příjmení Grint,“ prozradil před časem herec, kterému se sen o dítěti brzy vyplnil, pro magazín The Guardian.

O tom, že roli otce bere zrzek víc než vážně, svědčí i fakt, že uvažoval, že by s hereckou kariérou skončil.

„Vždycky jsem si s tou myšlenkou pohrával, a co jsem otcem, líbí se mi ještě víc. Nechápejte mě špatně, miluji svou práci, ale Potter se přihodil, když jsme byli hodně mladí, a těžko jsem se vypořádal se slávou takového kalibru,“ svěřil se v rozhovoru pro Sunday Times.

Kvůli dceři uvažuje o konci herecké kariéry

I přesto, že herecké povolání miluje, nikdy neodmítne fanouška s žádostí o selfie, role otce je mu bližší, než si myslel.

„Předtím jsem neměl moc ponětí, jaké to bude. Je to hodně jiný druh lásky. Velmi zvláštní. V mnohém to změnilo můj pohled na věci. A určitě k lepšímu,“ přiznal herec s tím, že když jeho dcerka spí, vyrábí hrnky a misky na hrnčířském trhu a rád by se vrátil jako za covidu ke kutilství.

Nechal se také slyšet, že by měl nechat místo mladým. To zní ale jako pěkná výmluva, Rupertovi je totiž pouhých pětatřicet let, má tedy filmovému světu ještě hodně co nabídnout. Tak musíme doufat, že si užije dceru a vrátí se zpět na stříbrné plátno.