Rozvod Veroniky Žilkové očima psychologa: Tlak na Kordulu k dobrému nepovede

Herečka Veronika Žilková a diplomat Martin Stropnický v otázce již dlouhou dobu se táhnoucího se rozvodu konečně dospěli do cílové rovinky, když se u soudu sešli v otázce výživného na jejich nezletilou dceru Kordulu Stropnickou. Ta je již rok nucena přihlížet mediální smršti, která se kolem rozpadu rodiny strhla. Jaký dopad to na duši dospívající dívky může mít, pro redakci Kafe.cz nastínil renomovaný psycholog Jeroným Klimeš, který se ve své praxi zabývá mimo jiné rodinnou terapií.

Herečka a její nyní již bývalý manžel Martin Stropnický se rozešli po rodinné dovolené, po které diplomat a bývalý herec své ženě emailem sdělil, že si přeje vztah ukončit. Podle oblíbené umělkyně bylo na vině jednak odloučení, kdy se ona v Česku během pandemie koronaviru starala o svou maminku, zatímco on působil jako velvyslanec v Izraeli. Tam také Stropnický na pracovišti potkal Markétu Horňákovou, která se stala jeho novou partnerkou, a to ještě v době trvání manželství.

Rozvod se táhl poměrně dlouho především kvůli tomu, že se pár nemohl shodnout na výživném pro nyní sedmnáctiletou dceru Kordulu, která svého otce nyní již rok a půl neviděla a je s ním pouze ve sporadickém kontaktu. Minulý týden však konečně došlo ke kýžené dohodě.

Veronika Žilková se poté v pořadu ShowTime nechala slyšet, že dohoda byla pro ni i dceru nevýhodná. K tomu, že na ni i přesto přistoupila, měla ale dobré důvody. “Měli jsme připravenou dohodu, kterou jsem iniciovala já, protože zaprvé nemám peníze na právníky, zadruhé mě to vnitřně stále traumatizuje a zatřetí bude mít Kordulka osmnáct v září, takže kdybych ten soud neukončila a neustoupila otcovi dítěte, tak by to dítě 21. září stálo proti otci v soudní síni,” vysvětlila své pohnutky.

Dítě se u rozvodu často dostává do pozice soudce

Dohoda byla kuriózně podepsána na plotě mimo budovu soudu - ta totiž musela být vyklizena z důvodu nahlášení bomby, jak Veronika Žilková sdělila na sociální síti s tím, že je ráda, že má záležitost konečně za sebou. Jaký dopad ale vleklé tahanice budou mít na duši její dcery Korduly, je otázkou.

“Každý rozvod staví dítě do role soudce, kdy si musí vybrat, jestli se přikloní na stranu matky nebo otce. V tomhle případě je na tu dívku navíc vyvíjen tlak medializací rozvodu. Nejspíš dostává řadu otázek například od kamarádů, kteří jí mohou sdělovat, co se kde dočetli,” vysvětlil pro Kafe.cz Jeroným Klimeš.

Podle psychologa to může mít dvě různá vyústění. “Buď tlak povede k tomu, že se Kordula Stropnická stáhne do sebe a způsobí to u ní introverzi, nebo naopak může dojít k tomu, že se bude navenek tvářit silně a zavrhne oba rodiče,” nastínil specialista na lidskou duši s tím, že v tomto konkrétním případě je pravděpodobné, že se hereččina dcera přimkne spíše k matce, protože otce může vinit z rozpadu rodiny.