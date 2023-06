Dcera Agáty Hanychové roste jako z vody. Od babičky dostala roztomilou přezdívku

Na jaře se influencerce a moderátorce Agátě Hanychové narodilo vytoužené třetí miminko, dcera Rozárka. Jejím tatínkem je mediální magnát Jaromír Soukup, se kterým je krásná brunetka ve vztahu už rok. Holčička dobře prospívá a rodičům i dalším příbuzným dělá velkou radost.

Malé holčičky se nemůže nabažit zejména její babička, herečka Veronika Žilková, která k nejmladší člence rodiny okamžitě přilnula. “Snažím se ji tak dvakrát do týdně chodit hlídat, takže to si pokaždé užiju a moc se na to těším,” prozradila pro Kafe.cz s úsměvem.

“Hrozně mi připomíná Agátu, když byla malá. Lidé sice říkají, že je celý Jaromír, ale já bych řekla, že je jaromír hlavně od nosu nahoru, určitě má jeho oči. Je ale pravda, že nevím, jak vypadal jako miminko,” řekla Veronika Žilková o podobě dívenky.

“Má hrozně podobné některé pohyby, jako měla Agáta. Třeba tak zvláštně kroutí prstíčky jako baletka. Když ji vidím, mám pocit, že mi je znovu dvacet čtyři a právě se mi narodila právě Agáta,” prozradila dojatá babička.

Vnučce dala roztomilou přezdívku

Pro dcerku sice Agáta Hanychová vybrala jméno Rozárie, které se jí vždy líbilo, její babička ale přiznala, že jí říká trochu jinak. “Říkám jí Růženko. Je to vlastně stejné jméno, jen v české verzi,” vysvětlila pro Kafe.cz.

Těhotenství a péče o miminko dalo Agátě Hanychové pořádně zabrat. Nedávno se tak na sociální síti svěřila, že ji postihla chronická únava a s ní spojené nepříjemné projevy, jako například viróza. Její lékař to podle jejích slov přičítá velkému vyčerpání - pečovat o tři děti a pracovat zkrátka není jednoduché.