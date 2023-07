Strmý pád na dno a láska k drogám? Bratr hvězdy ze Sám doma holduje spíš nahotě

Nejmladší z osmi sourozenců Culkinových, Rory, se toho nebojí. Pro potěchu fanynek se objeví v seriálu Roj, kde právě exceluje, zcela nahý. A aby toho nebylo málo, svou chloubu si přikryje mísou jahod.

Rory Culkin žil většinu svého života ve stínu starších bratrů, kteří byli slavnější než on. Ať už se jedná o Kierana, úspěšného herce, nebo Macaulayho, dětskou hvězdu kultovních filmů Sám doma, který měl roky problémy s drogami. Nyní má ale i Rory slušně našláplou kariéru a šlape jim na paty.

Se starším bratrem Macaulayem si Rory zahrál už jako čtyřletý, a to ve filmu Dobrý synek nebo v komedii Sám doma a bohatý. Do většího povědomí se dostal ale až snímkem Na mě se můžeš spolehnout, za který byl dokonce oceněn.

Rory exceluje hlavně v televizních seriálech

Následoval film Znamení, kde si zahrál po boku Joaquina Phoenixe a Mela Gibsona. Ztvárnil v něm malého chlapce Morgana, který trpí astmatem. Pak přišel Zodiak, Vřískot 4, ale také alternativní projekty, které má Rory rád, a samozřejmě televizní seriály.

Nyní Rory exceluje v komediálním seriálu Roj, který je hitem platformy Amazon Prime. Zde dostal nejmladší z bratrů Culkinových šanci zazářit a nejen to, může se tam dokonce dovoleně veřejně odhalit. Dostal tam totiž scénu, kde bude celý nahý. Aby se zakryl, použije stylově mísu jahod, což jistě nenechá fanynky bez emocí.

Nejmladší z rodu Culkinů je šťastně zadaný

Podívat se, je ale tak vše, co fanynky mohou. Rory je totiž šťastně zadaný. V roce 2018 se oženil s hollywoodskou kameramankou Sarah Scrivener.

V roce 2019 se Rory Culkin objevil v seriálu The Expecting a o rok později v seriálu Halston, kdy hrál po boku Ewana McGregora. V roce 2020 navíc kina uvedla drama The Last Thing Mary Saw, kde se také objevil.

Zdroje: Amazon Prime, TV Insider