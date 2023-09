Smutný osud rodičů Romana Vojtka: Herec zavzpomínal na zesnulého otce

Roman Vojtek se podělil na svém Instagramu o dojemnou vzpomínku. Fanouškům ukázal starou fotografii se svým tatínkem. Na dobovém snímku je oblíbený herec ještě jako miminko. O milovaného tatínka přišel ve velmi brzkém věku.

Populární herec přišel nejprve o svou maminku. Ta zemřela, když mu bylo šestnáct na rakovinu prsu. Smrt tatínka přišla o pár let později.

Těžký rodinný osud

Zdravotní problémy matky začaly už v době, kdy Romanovi bylo dvanáct let. Tehdy si nahmatala podivný tvar v prsu. Lékař tehdy maminku odbyl s tím, že se jedná o tukovou bulku. Mamince Romana Vojtka přitom začínala zákeřná nemoc, které čtyři roky na to podlehla. Smrt své životní lásky nesl otec herce velmi těžce. Krátce po smrti své družky se zhroutil a odešel do invalidního důchodu. To nejhorší teprve následovalo. I jeho zradilo zdraví. Prodělal infarkt a krátce na to druhý, ten se mu stal osudným.

Podoba s tatínkem

Roman Vojtek vybral z rodinného archivu opravdový klenot. „Táta. Dnes by mu bylo 80 let. zemřel ve věku, kdy byl mladší, než jsem teď já. Děkuji ti za vše a myslím na tebe…jo a ten malej prďola jsem já,“ napsal ke svému příspěvku. Komentář k jeho vzpomínce připsala i zpěvačka Marta Jandová. „Má takový hodný oči,“ polichotila Vojtkovi, „To je podoba. Chvilku jsem si myslela, že si hrajete s filtrem,“ napsala jedna z fanynek. Rodina je pro herce opravdu důležitá. Sám se zanedlouho stane čtyřnásobným otcem.

Zdroj: Sociální sítě