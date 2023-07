Roman Tomeš v nemocnici: Po cestě do práce si musel zavolat záchranku

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a ne vždy se zadaří. O tom se na vlastní kůži přesvědčil v sobotu zpěvák a herec Roman Tomeš. A zkušenost to byla ne zrovna příjemná. Ostatně posuďte sami z jeho „příběhu“, který popsal na facebooku.

„Otevřel jsem dveře do zahrady a říkám si: Je, to je hic, raději se ještě navoním, abych nesmrděl. Mezitím přiletěla sršeň a sedla si mi na lýtko. Jak jsem si přiklekával k batohu s deodorantem, přitiskl jsem ji a bylo. ‚Bzzzzzzzzč,’ a uletěla, holka veliká. Nebyl čas, tak jsem to rychle zakápl octem, zaledoval a vyrazil na skútru do práce,” začal herec své vyprávění na Facebooku.

Takové štípnutí od sršně může přivodit řadu problémů a nesnází. Roman si zprvu myslel, že zmíněný ocet a led postačí, kromě bolesti se u něj ale po cestě začaly objevovat i jiné problémy. „Po třech minutách tma před očima, závratě, bolest za krkem, tlak na hrudi. Sesedl jsem ze skútru na zem. Vůbec jsem nemohl vstát, protože bych sebou švihnul. No, super, říkám si. To rozdýchám... jenže se mi začalo hůře dýchat, začaly brnět ruce, pusa, motala se mi hlava,” pokračoval herec.

Strach o život

Ještě v pátek si Roman „střihl“ roli Dannyho v muzikálu Pomáda na letní scéně divadla Kalich, o den později, kdy si měl roli na stejné scéně zopakovat, bylo vše jinak. Sršeň se, jak napsal, rozhodla docela dost ho potrápit a zhatit mu plány. A jak se situace vyvíjela, to popsal dále ve svém facebookovém příběhu, kdy se rozhodoval, co dál.

„Budu hrdina, nebo si zavolám pomoc?. Zavolal jsem. Hůře se mi mluvilo, tak jsem to ze sebe nějak vysoukal a za pár minut byla záchranka u mě. Děkuju za jejich pohotovost a profesionalitu. Taková blbost jako je nevinné ďobnutí. Když jsem tam tak seděl a ten stav se zhoršoval, napadala mě spousta myšlenek. A všechny směřovaly k rodině. K dětem. Naštěstí, jak se na závěr svěřil, drama s nevábným koncem se nekonalo. I když si zažil a prožil dost nemilé chvíle, tahle patálie, podle jeho slov, dopadla dobře.

„Takováhle věc člověka vždycky zpokorní. Někdy opravdu stačí takováhle kravina a život může být na vlásku. Alergie se muže projevit kdykoliv. Pak stačí, aby člověk neměl nabitý mobil, a když kolem Vás nikdo není... no, tím jsem jen chtěl říct, jak je na světě hezky, važte si každé minuty. A teda z vlastní zkušenosti doporučuji mít po ruce v tyhle letní dny něco na alergii. Víte jak!“ uzavřel svůj nejnovější skutečný příběh na facebooku Roman Tomeš.