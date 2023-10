Byla jsem unavená a pořád jsem měla žízeň: Dcera Šebrleho popsala vážnou nemoc

Roman Šebrle má z bývalého manželství dvě děti, které obě zdědily po otci sportovní nadání. Mladší dcera hraje fotbal za Slavii a syn zase kope za Duklu. Kateřina přitom ale dlouhé roky bojuje s cukrovkou, která jí komplikuje život.

Dcera Romana Šebrleho po obou svých rodičích podědila pohybové nadání. Aktuálně hraje fotbal za Slavii a ve svých sedmnácti letech se poprvé objevila v reprezentaci. Pod dohledem své maminky Evy, která je bývalá běžkyně, se navíc taky věnovala atletice. Fotbalový talent je i její starší bratr Štěpán, který kope za Duklu.

Ačkoliv se Kateřina pohybuje ve světě vrcholového sportu, odmalička se potýká s nepříjemnou diagnózou. V pěti letech u ní lékaři objevili cukrovku.

"Diagnostikovali mi ji v pěti letech," svěřila se Šebrlová v rozhovoru pro Idnes. „Pamatuju si, jak jsem sedla na kolo a za chvíli už nemohla. Byla jsem unavenější a unavenější a pořád jsem měla žízeň. Co se dá dělat, člověk se s tím musí naučit žít. Jo, je potřeba se hlídat, ale zase to není tak, že bych se musela brutálně omezovat. Jsou i horší nemoci," dodala Kateřina, která se snaží brát situaci s nadhledem a žít zcela normálním životem jako její vrstevníci.

Na praxi se těším

Kateřina Šebrlová aktuálně studuje druhý ročník pražské Bezpečnostně právní akademie. Pokud by jí vyšla sportovní kariéra, může pracovat jako policistka. "Škola mě baví. Líbí se mi, že je akční. Nesedíme jen v lavici, máme judo, karate... Od třeťáku mě čeká praxe, na tu se těším," sdělila dcera Šebrleho výše zmíněnému webu.

Na první pohled se může zdát, že být ze slavného klanu sportovců je pro Kateřinu výhodou, opak je ale pravdou. "Nebudu zastírat, že jméno Šebrlová je v atletice leckdy přítěž. Jste okamžitě středem pozornosti, což vás svazuje. Jinak bych řekla, že mi ani nepřekáží, ani nepomáhá," přiznala.

Na závěr pak Šebrlová prozradila, jak tráví volný čas. "Moc nevím, co to je. Ale když už se najde, zajdu s kámoškami na kafíčko. Dodnes se bavím i s holkami ze školky. A taky trávím nějaký ten čas na mobilu, na Instagramu. Ale myslím, že to nepřeháním," uzavřela mladá bojovnice.

Roman Šebrle je na svou dceru právem hrdý