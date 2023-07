Nový život Romana Ondráčka: Po rozpadu Těžkýho Pokondru má novou kapelu i sny

Psal se rok 2019, kdy dostal jeden z členů dua Těžkej Pokondr amok a ukončil spolupráci se svým parťákem Milošem Pokorným. Fanoušky slavné kapely tak čekal šok, kterému nikdo nerozuměl. Přátelé se dokonce obávali o jeho duševní zdraví.

Před několika lety se v českém showbyznysovém rybníčku stala vcelku ojedinělá věc. Zpěvák Roman Ondráček začal ze dne na den napadat své přátele a známé na sociálních sítích. Ti netušili, co se děje a zprvu si dokonce mysleli, že se za Romana někdo vydává. Bohužel tomu tak nebylo a zlá slova vypouštěl opravdu sám umělec.

Nejprve jeho zlobu schytal Libor Bouček, následován Leošem Marešem s manželkou Monikou, a to jen proto, že se odmítli na svých Instagramech sdílet Ondráčkův song Schíza. Ten byl totiž jedním velkým hejtem proti Andreji Babišovi. Pak se mu ale znelíbil i jeho nejbližší přítel, parťák a druhá polovička dua Těžkej Pokondr, tudíž se nerozpakoval pustit i do něho.

Svému nejlepšímu kamarádovi napsal veřejně vyčítavý vzkaz

Na sociální síť si tenkrát napsal rozzuřený vzkaz.

"Miloš Pokorný si raději zrušil svůj účet na Facebooku, protože do dnešního dne tam neuměl vložit samostatný příspěvek a vůbec ho FB nebaví a ani sám bez mé prosby nikdy spontánně nesdílel žádný příspěvek Těžkýho Pokondru. Ale také ho o to poprosila jeho přítelkyně Iva Valová, abychom už nikdy a nikde Schízy nedávali, a že kdyby věděla, že je jdeme točit a pak ještě vyjet ven s klipem, že by si klekla na kolena a prosila mne, ať to NIKDY neděláme. Problém je ten, že Miloš o Schízách své Ivě normálně dopředu NIKDY nic neřekl, aby měl větší klid a vše bez stresu," vztekal se Ondráček.

To ale nebylo vše a umělec pokračoval se svém vyčítajícím statusu dál.

"Co z toho plyne? Rozešli se po x letech i Pink Floyd, protože to Roger Waters hodně pohnojil, ale to se přeci stává naprosto běžně, viz Yoko Ono a The Beatles. Takže Těžkej Pokondr bude v této sestavě, tedy Rakeťáci Live Band a Roman Ondráček & Miloš Pokorný už jen 2 roky, tedy do 12/2020 a pak se uvidí, co bude dál? Nicméně s Milošem už NE!"

S Těžkým Pokondrem skončil a s kapelou Rakeťáci začal

Pokorný se dlouhou dobu držel a k výpadům svého kamaráda se nevyjadřoval. Ale ani to nestačilo, Ondráček se rozhodl dotáhnout svá slova do konce a kapela Těžkej Pokondr se doopravdy rozpadla. No a zatímco Miloš Pokorný se zaměřil především na práci v rádiu, Ondráček se rozhodl jít vlastní cestou.

Vrátil se na hudební scénu s kapelou Rakeťáci, se kterou se snaží brázdit republiku a věří v lepší zítřky.

"Tu káru zábavy a fajn muziky a budoucnosti opravdu už táhnu sám, bez Miloše, ale nejsem na to tak úplně sám. Mám nové skvělé parťáky, moje Rakeťáky. Koukám dnes už jen dopředu... Jednou něco skončí, aby něco nového začalo," řekl před časem pro ČTK.

Zatím to vypadá, že se zpěvákovi daří i s novou kapelou, i když je jasné, že slávy dua Těžkej Pokondr už jen těžko dosáhne.