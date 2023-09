Robert Jašków po dvou operacích: Těžké zákroky si žádají dlouhou rekonvalescenci

Primář Mára z Ordinace v růžové zahradě v podání Roberta Jaškówa si v osobním životě prošel nepříjemným obdobím, kdy si nemocniční prostředí důkladně prohlédl z jiné perspektivy. V nedávné době se totiž musel podrobit hned dvěma operacím, přičemž z jedné z nich se právě zotavuje. Na sociální síti se tak pochlubil fotografií přímo z nemocničního lůžka.

Oba dva zákroky, které herec podstoupil, dělí jen o něco více než jeden měsíc. Není proto divu, že si na sociální síti Robert Jašków pořádně upustil páru. “Jako takhle... během jedněch prázdnin, v rozmezí 38 dní 2x v limbu, tj. dvě operace, to už mi fakt je*ne,” okomentoval nepříjemnou životní etapu.

“15. 7. koleno, dneska, 22. 8., rameno… Koleno cajk, rameno na maděru… Tak mi přátelé, prosím, držte palce, ať jsem rychle v pohodě… Děkuju,” napsal představitel primáře Máry svým fanouškům.

Jak se oblíbený herec svěřil serveru TN.cz, jednalo se o plánované zákroky. “Byla to únava materiálu, žádný úraz se nestal. Co se kolene týče, šlo o základní úpravu menisku. A to rameno už mě dlouhodobě zlobí, teď se to ale zhoršilo a utrhly se mi tam nějaké úpony a vazy, takže se to muselo spravit, protože už bych nemohl fungovat dál,” vysvětlil sympatický umělec s tím, že bylo nutné zákrok podstoupit nyní, aby byl kvůli nadcházející divadelní sezóně fit co nejdříve.

Rekonvalescence mu ještě nějakou dobu potrvá, ale nemělo by v ideálním případě jít o nic děsivého. “Budu mít pak ortézu, která bude sundavací, a budu moct fungovat, jako jsem to dělal doposud, akorát nebudu moct dělat žádné skopičiny,” dodal Robert Jašków s úsměvem.

Herec Robert Jašków hraje v Ordinaci v růžové zahradě primáře Máru, který si prošel vývojem ze záporáka v kladného hrdinu. Objevil se ale i v mnoha dalších projektech. Zahrál si ve filmech Milada, Masaryk, Ubal a zmiz, Kousek nebe, Dědictví aneb Kurvaseneříká či v seriálech Labyrint, Vyprávěj, Kriminálka Anděl či Expozitura.