Hvězda filmů pro dospělé Rika Fane chystá svatbu. K oltáři zamíří po porodu

Kariéra v pornoprůmyslu Hany Džurbanové alias Riky Fane skončila stejně rychle, jako začala. Pohledná dívka se totiž rozhodla ve svém životě pro změnu a oznámila svým fanouškům radostnou novinku - s partnerem Stanislavem se totiž brzy stanou rodiči. Dvojice se také letos v únoru zasnoubila, a tak bude mít krásná plavovláska jiné starosti než natáčení. Čeká ji totiž rodinný život, na který se podle svých slov již velmi těší.

Když se na sympatickou dívku poprvé zaměřila pozornost médií, bylo to v roce 2020, ovšem tehdy se snažila prorazit ve zcela jiném oboru. Účastnila se talentové show SuperStar, a to pod svým civilním jménem Hana Džurbanová. Jako středoškolačka z Loun ještě studovala obchodní akademii a nosila výrazné brýle.

Její příjemný sametový hlas zaujal porotkyni Moniku Bagárovou, a tak se Hana Džurbanová dostala dokonce do finálové osmnáctky nejlepších zpěváků a zpěvaček. Vzhledem k její nesmělé a neprůbojné povaze se však až do samotného finále neprobojovala. Porota jí doporučila, že by měla ještě trochu dospět, aby mohl její talent naplno vynikdout. Přece jen jí bylo pouhých šestnáct let.

O dva roky později se však tichá Hanička, jak veřejnost talentované zpěvačce přezdívala, rozhodla vydat docela jiným směrem a zabrousila do průmyslu filmů pro dospělé. Mladá kráska byla náhle k nepoznání - odložila brýle, vlasy si nechala odbarvit na blond a i její nesmělost byla rázem ta tam.

Svatba bude až po dítěti

Slibně rozjetou kariéru ve filmech pro dospělé se Rika Fane, jak zní její umělecké jméno, nakonec rozhodla ukončit. A to i přes to, že byl o ni v branži velký zájem. V únoru ji totiž partner romanticky požádal o ruku v Paříži a nyní mladá žena prozradila, že je ve třetím měsíci těhotenství.

“Je to teď pro mě velmi náročné období. Přece jen je těhotenství takový křehký zdravotní stav. Mám toho opravdu hodně. Svatbu plánujeme, ale pochopitelně až po dítěti. Do té doby stejně musím plánovat spoustu jiných věcí. Takže zatím nic konkrétního vybraného nemáme,” vysvětlila Rika Fane pro Kafe.cz s tím, že se na svatbu a miminko již velice těší.

Ráda bych měla klid

Křehkost jejího stavu je také důvodem, proč je nyní velmi opatrná, co se týče toho, zda a jaké rozhovory bude vůbec poskytovat. Snaží se vyhýbat jakýmkoli bulvárním kauzám, které by ji mohly stresovat. “Asi každý pochopí, že to je v tuhle chvíli nepříjemné a raději bych měla klid,” řekla pro Kafe.cz Rika Fane s omluvným úsměvem a jistě jí to nikdo nemůže mít za zlé.

Ona, stejně jako její snoubenec Stanislav, se živili v branži filmů pro dospělé. S tím je ale teď podle Riky Fane konec. “Já jsem s tím už sekla a Standa s tím také určitě sekne. Všechno chce čas, nejde se vším skončit hned, ale uvidíme, určitě v tom nebudeme dlouho,” prozradila už před časem pro deník Blesk.