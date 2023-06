Richard Krajčo: Na StarDance trénuje fyzičku se švihadlem v ruce

Jedním z letošních soutěžících v taneční show StarDance České televize bude také zpěvák a herec Richard Krajčo. Ten zatančí po boku krásné tanečnice Dominiky Roškové, se kterou v létě začne trénovat. Zatím se připravuje sám, aby ho v soutěži nezradila fyzička. Jak prozradil, rozhodl se za tím účelem oprášit sportovní náčiní, které si většina lidí pamatuje z hodin tělocviku na základní škole.

Česká televize definitivně odtajnila definitivní složení všech letošních soutěžních párů. Nabízí se tak otázka, jak jsou na tom budoucí taneční šampioni s tréninky. Na toto téma pro redakci Kafe.cz pohovořil Richard Krajčo, frontman oblíbené české kapely Kryštof.

“S tréninky budeme začínat teprve koncem července. Zatím jsme se s Dominikou seznámili, řekli jsme si, co a jak, domlouvali se na termínech, pobavili jsme se o hudbě a podobně. Také mi Dominika ukázala, jaké všechny druhy tance vůbec existují, až jsem byl překvapený, že jich je tolik,” uvedl oblíbený umělec pro Kafe.cz s tím, že pro něj skutečně půjde o taneční premiéru.

“Já tancovat neumím a do tanečních jsem nikdy nechodil. Bude to pro mě opravdu úplně poprvé. Z toho důvodu jsem si ani zatím žádný tanec nezkoušel sám. Spíš jsem začal trénovat svou fyzičku, abych se tam nesloužil hned na začátku,” zažertoval Richard Krajčo.

Nerad běhám, raději mám švihadlo

Pro své osobní tréninky si vybral poměrně neobvyklé sportovní náčiní. “Já se přiznám, že já nerad běhám. V domácí posilovně máme nějaké běhací a šlapací stroje, ale to mě vůbec nebaví, to používá spíš moje manželka. Takže jsem si vybral švihadlo a musím říct, že mě to chytlo,” překvapil populární hudebník.

“Od té doby, co jsem s tím začal, pozoruji, že se mi kondice opravdu zlepšila. Teď dělám pět nebo šest tisíc přeskoků denně, to je tak na čtyřicet minut. Výhoda také je, že když to nestíhám, švihadlo nezabere moc místa v tašce, takže si ho mohu vzít všude s sebou, třeba i na zkoušky nebo natáčení, a prostě dokončit trénink, když mám zrovna volnou chvilku,” vysvětlil Richard Krajčo s tím, že by podobný trénink doporučil každému, kdo chce zapracovat na své kondici.