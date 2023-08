Krajčo je bez nehtů na nohou: Zranění ve StarDance ho donutily k zásadnímu kroku

Přípravy na StarDance jsou v plném proudu. Soutěžní páry se učí různé taneční styly a trénují až do padnutí. Mezi novými soutěžícími je i oblíbený herec, zpěvák a frontman kapely Kryštof Richard Krajčo. Ten po boku půvabné tanečnice trénuje velmi svědomitě.

Šestačtyřicetiletý Krajčo se do StarDance pustil velmi odhodlaně. Konec konců v jedné ze svých písní zpívá slova “Tak nějak málo tančím”. Právě o to se teď po boku Dominiky Roskové snaží.

Nekonečné tréninky

Fanoušci kapely Kryštof ví, že Richard na koncertě chvíli nepostojí. Nadšeně skáče a běhá po pódiu a vymýšlí divoké taneční kroky. Profesionální tancování je ovšem zcela něco jiného. Jeho Instagram, který sdílí s manželkou Karin, je už plný fotografií a videí z tréninků. “Vyjeli jsme do přírody aneb už opravdu nemám pocit, že “tak nějak málo tančím” moc mi to nejde, však tančím rád, blbě ale pořád,” napsal k fotografii z venkovní hodiny tance. “Stojíš dobře, kamaráde! To vypadá nadějně!” podpořila ho v komentářích účastnice první řady StarDance Mahulena Bočanová.

Tancem k úrazu

Krajčo dává do tréninků opravdu vše. Jeho taneční partnerka prozradila na Instagramu, že se mu stal už i úraz. “Přesně za dva měsíce startujeme. Už 14. 10. první přímý přenos Stardance na České televizi. Aktuálně vás zdravíme z krásného prostředí ala Hříšný tanec. PS1: Je to i jezero, tak tu zvedačku možná zkusíme. PS2: Ríša má na první fotce tenisky, protože mu chudákovi po pár dnech v tanečních botech slezly nehty.” Ale už je dobře, přiblížila fanouškům trápení zpěváka. Krajčo se rozhodně nevzdává, má totiž pořádnou motivaci. Dominika mu přislíbila nevšední zážitek. „Ale počítám i s tím, že si Richard bude chtít vybrat i nějakou skladbu z repertoáru skupiny Kryštof. Budu ráda, když ho to potěší a na jeho píseň si v přímém přenosu zatančíme,“ prozradila své plány pro Evropu 2.