Karin Babinská je z manžela nadšená: Krajčo se díky StarDance mění v horu svalů

Richard Krajčo je jedním z účastníků letošního ročníku StarDance. Soutěžení v tanečním klání znamená pro hudebníka pravidelně trávit čas se svou sexy partnerkou Dominikou Roškovou, co na to ale říká jeho manželka Karin Krajčo Babinská?

Richard Krajčo a jeho taneční partnerka Dominika Rošková v druhém kole taneční soutěže StarDance zatančili tango, se kterým hudebníkovi prý dokonce radil jeden z bývalých účastníků Leoš Mareš.

"To byl velmi netradiční koncept tanga," okomentoval moderátor Marek Eben. O něco více kritická pak byla porotkyně Tatiana Drexler. "Máte na víc a mohl jste to držet více ve vlastních rukách," okomentovala taneční kreace Krajča a Zdeněk Chlopčík zase dvojici poradil, aby příště přistupovali k tanci s větším klidem.

Richard Krajčo se ale poznámkami poroty nenechal rozhodit a v tvrdém tréninku hodlá pokračovat, a to nejen kvůli případnému vítězství. Díky tanci se totiž zpěvák doslova proměnil před očima a okouzlil tím svou manželku Karin.

Tvrdý polštář místo měkkého

"Pořád dobrý. Pořád mě to baví, i když, pravda, tentokrát mě porota pěkně sejmula, ale vlastně je důležité, jestli my s Dominikou jsme si to užili a to jsme si užili. Jsme hlavně rádi, že jsme si odškrtli druhý tanec a jdeme dál," svěřil se Richard Krajčo se svými pocity po živém přenosu webu Extra.

Ačkoliv nyní tráví zpěvák většinu času se svou taneční partnerkou, jeho manželka Karin Krajčo Babinská prý se žárlivostí nemá problém a svého muže naopak co nejvíce podporuje. "Já mu to moc přeju, já si myslím, že když se celý den dívá na tu krásu, tak se mu líp tančí a já zase Dominice děkuju za to, že Richardovi postupně vypracovává tělo a mně posílá krásu domů, takže je to fajn," vysvětlila útlá blondýnka.

"Něco malinko ale musím říct, že moje postava spíš změnila charakter a tvary. O tom jsme se přesvědčili nedávno v noci, když mi sahala údajně na břicho a pak zjistila, že je to prso," pochlubil se Krajčo, který díky pravidelnému tanci výrazně zhubl. "Já deset let ležím vedle nějakýho chlapa a teď je tam někdo úplně jiný, když si mu lehnu na prso, tak je to najednou tvrdej polštář místo měkkého," doplnila hudebníka jeho žena.

Richard Krajčo je díky soutěži samý sval