Miliardář Chlad a jeho mladá snoubenka poruší u své svatby zavedenou tradici

Richard Chlad a Anna Marie Kánská na večírku v Karlových Varech prozradili, jak je to s jejich chystanou svatbou. A z jejich slov to vypadá, že jejich svatební plány jsou všechno, jen ne obyčejné.

Když se na akci v Karlových Varech objevili miliardář Richard Chlad a jeho partnerka Anna Marie Kánská, byla ve vzduchu cítit láska. Zamilovaný pár je od loňska zasnoubený, a tak není divu, že se dvojice s chutí rozpovídala o blížící se svatbě.

Pár se u své veselky rozhodl porušit zavedenou tradici a ignoruje starou pověru, že by se svatba měla odehrát do roka a do dne od zásnub. To se v případě charismatického miliardáře a jeho mladé snoubenky nestane. Richard totiž požádal o ruku okouzlující blondýnku loni v říjnu a jejich očekávaná svatba se uskuteční až v listopadu.

Oddávat má tatínek nevěsty

Jak Chlad a jeho budoucí paní prozradili Blesku, oslava jejich lásky se rozdělí na dvě části, přičemž první část se uskuteční na idylických Maledivách. Při tomto intimním obřadu budou přítomni pouze svědci a novomanželé, vše se dokonce mělo původně obejít bez účasti rodiny.

"Na Maledivách to máme jen ve dvou se svědky a nebude tam rodina, tak jak jsme to zamýšleli. Ale pak jsem si říkala, že by nebylo špatné to spojit, aby jsme tam měli příbuzné a tatínek byl zároveň v roli oddávajícího. Požádali jsme ho a uvidíme, jak to dopadne," svěřila se Anna.

Nevěsta se chystá na nové příjmení

Na otázku ohledně šatů pro svůj velký den budoucí nevěsta přiznala, že ještě stále vybírá. "Šaty mám vyhlédnuté už tři měsíce, ale stále se rozhoduji. Všechno je v procesu, a kdo ví, třeba se to ještě změní. Na druhou stranu, Risha už má svůj oblek rozpracovaný. Já jsem tak trochu na poslední chvíli, takže uvidíme, co si nakonec vezmu na sebe," prozradila.



Dcera herečky Veroniky Kánské se také podělila o to, že přijme manželovo příjmení. Poté, co si Richardem řeknou své "ano", stane se z Anny Marie oficiálně paní Chladová. "Určitě nebudu Chlad, ale Chladová. Už tak to bude dlouhé," zasmála se mladá kráska.