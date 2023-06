Richard Chlad: S Vlastou Hájkem jsme byli kamarádi, nevím, co se mu děje v hlavě

Poté, co bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová a její partner Vlasta Hájek přiznali, že se po letech rozloučili se svou spolupracovnicí Dianou Kállay, která jim pomáhala vybudovat realitní kancelář na Tenerife, se objevují zprávy, které tvrdí, že ukončení spolupráce mezi nimi zdaleka neproběhlo tak poklidně, jak to dvojice prezentuje. Z řad českých celebrit se navíc ozývají hlasy, že zvláště komunikace s Vlastou Hájkem je v poslední době velmi náročná.

Jedním z lidí, kteří na Vlastu Hájka v poslední době změnili názor, je podnikatel Richard Chlad, který pro redakci Kafe.cz prozradil, co bylo předmětem jejich sporu, který vyústil v to, že se spolu někdejší přátelé přestali bavit.

“Já k tomu nemám moc co říct. Většinu toho už se asi lidé dočetli v médiích. Já k tomu můžu říct jen to, že Vlasta vždy najde slabé místo a do toho se začne strefovat. V mém případě se začal strefovat do Anny, kdy proběhly nějaké správy, ve kterých se k ní choval hrubě a určitým způsobem se vůči ní vymezoval,” vysvětlil podnikatel.

“Poprvé mu to ještě prošlo, podruhé už jsem se ozval a vlastně se pak stalo to, že jsme spolu přerušili kontakt. Nyní se nestýkáme. Mrzí mě to, roky jsme byli kamarádi, vůbec netuším, co se mu děje v hlavě,” dodal Richard Chlad s tím, že na skutečnou příčinu tohoto chování by nejspíš bylo nutné se zeptat přímo Vlasty Hájka.

Zuzana Belohorcová veškerá nařčení odmítá

Zlé jazyky tvrdí, že partner někdejší moderátorky měl spolupracovnici Dianu Kállay z jejich realitní společnosti vyštípat a dokonce ji údajně zkoušel přesvědčit, aby svůj podíl ve firmě přenechala jeho partnerce Zuzaně zdarma. To ale Zuzana Belohorcová rázně odmítá a pro redakci Kafe.cz uvedla, že se zkrátka a jednoduše stali oběťmi pomluv.

“To jsou prosím vás takové nesmysly, že se k tomu už snad ani nechci vyjadřovat. S Dianou jsme se rozešli po vzájemné domluvě, protože jí nevyhovovalo pracovní tempo. Digitalizujeme, chystáme hodně změn a snažíme se vše co nejvíce modernizovat, zatímco Diana si přála pokračovat spíše klidněji,” uvedla Zuzana Belohorcová jako vysvětlení, proč mezi nimi k rozkolu došlo. Dodala, že se rozhodně s bývalou kolegyní nerozloučili ve zlém.