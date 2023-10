Miliardář Richard Chlad bude mít dvě svatby: Vše kvůli právu o mnohoženství

Miliardář Richard Chlad se již brzy ožení se svou snoubenkou Annou-Marií Kánskou. Budoucí manželé nejprve plánovali svatbu v exotické destinaci, nakonec ale zjistili, že zde platí islámské právo šaría, které dovoluje ženichovi mít víc nevěst najednou. To se budoucí paní Chladové nelíbilo a proto nakonec budou hned dvě veselky.

Svatební den Richarda Chlada a Anny-Marie Kánské proběhne 17. listopadu. Veselka je záměrně naplánovaná významné datum, aby hrdličky nezapomínaly na případná výročí.

Původně měla být pouze jeden obřad v malebném ráji na Maledivách, do toho ale na poslední chvilku přidali ještě druhé datum. "Anna to zavčasu stopla na doporučení našeho notáře, když jsme sepisovali předmanželskou smlouvu. Upozornili nás, že maledivské zákony jsou postavené na právu šaría, tudíž já bych mohl mít vícero žen, a to se samozřejmě Anně nelíbí. Takže definitivně bude ještě jeden obřad tady v Čechách na pražské radnici," vysvětlil Chlad webu Extra.

"Budeme oddáni podle českých zákonů, na Maledivách to bude spíše takový happening," dodal miliardář s tím, že už dokonce stihl se snoubenkou uspořádat předsvatební cestu na jachtě u monacké riviéry. "Pozvali nás kamarádi na čtyřdenní plavbu na francouzskou a monackou riviéru. Byli jsme na velké čtyřicetimetrové jachtě a opravdu jsme si to užili. Měli jsme to štěstí, že jsme se dostali přímo do přístavu do Mariny Saint-Tropez," pochlubil se Richard.

Zmatky se svatebními šaty

Richard Chlad s Annou-Marií Kánskou se na svůj den D připravují už několik měsíců. Asi největším problémem byl pro nevěstu výběr šatů.

"Přípravy jsou hotové, jediný, kdo trošku zmatkuje, je Anna, protože přeskakuje z jednoho typu svatebních šatů na druhý. Já do toho vůbec nemluvím, ani se do toho nemotám. Mám už všechno objednané a zaplacené. Pouze ještě dovybereme prstýnky," svěřil se nedávno podnikatel na turnaji Oktagonu, kam dorazil v doprovodu své snoubenky.

"Jsem v klidu, tam se může pokazit jedině počasí, nebo že by přišla tsunami a spláchla resort. Já si myslím, že už pro to víc udělat nemůžu. Už jenom proto, že jsem se odhodlal podruhé v životě oženit, tak to mám v hlavě srovnané a myslím si, že to nemůže být nějaké překvapující, špatné nebo horší," uzavřel Chlad, který v té době ještě netušil, že nakonec bude mít veselky hned dvě.

