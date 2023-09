Richard Chlad a jeho snoubenka si umí užívat: Cena jejich dovolené vyráží dech

Miliardář Richard Chlad si ještě před svatbou přichystal pro svou snoubenku krásné překvapení. Vyrazili totiž na úžasnou dovolenou, kterou by si běžně pracující člověk mohl jen sotva dovolit. Pronájem luxusní jachty, na které se Chlad, jeho snoubenka a jejich přátelé plavili, totiž stojí pořádný balík.

Už za pár týdnů odletí Richard Chlad a jeho snoubenka Anna-Marie Kánská na exotické Maledivy, aby si řekli své „ano”. Jak miliardář prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz, z velké části už mají na svou svatbu vše nachystané, a tak si nyní vyrazili ještě odpočinou na luxusní předsvatební cestu. „Pozvali nás kamarádi na čtyřdenní plavbu na francouzskou a monackou riviéru. Byli jsme na velké čtyřicetimetrové jachtě a opravdu jsme si to užili. Měli jsme to štěstí, že jsme se dostali přímo do přístavu do Mariny Saint-Tropez,” uvedl Chlad s tím, že se následně z dovolené domů vraceli soukromým letounem.

Pořádný balík

Podle dostupných informací lze velmi snadno vyvodit, že Chlad s přáteli nechal za svou dovolenou nemalou sumu. Většina společností, které pronajímají jachty, si za plavidlo se čtyřicetimetrovou délkou paluby účtují na jeden týden v průměru 170 tisíc dolarů (zhruba tedy 4,1 milionu korun). Čtyřdenní plavba pak všechny cestující mohla vyjít dohromady na zhruba 2,3 milionu korun. Když se pak k nákladům připočte ještě částka za cestu privátním letounem, je jasné, že o levnou dovolenou určitě nešlo.

Problémy s výběrem šatů

Dvojice má svou chytanou svatbu takřka naplánovanou. Jediné, co nevěstě ještě chybí, jsou svatební šaty. Ty totiž vybírala poměrně dlouho. A to nejen kvůli tomu, že by nemohla najít ty pravé, které by ji naprosto ohromily, ale také kvůli ceně. Jak Chlad v minulosti přiznal, některé svatební šaty mu svou cenou vyrazily dech. A rozhodně ne v pozitivním smyslu slova. „My jsme tam počítali řády nul, až jsem si myslel, že se Anna musela seknout. A nesekla,” prohlásil miliardář, který i přes své bohatství rozhodně nechce vyhazovat peníze z okna.