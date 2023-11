Lucie Šáleová 23. 10. 2018 clock 4 minuty

Bouřlivák Tomáš Řepka poslední roky plní titulky novin kvůli jeho "blikancům". Co mu na hřišti kvůli dychtivosti a známému jménu odpustili, to se mu v "normálním" životě hroutí jako domeček z karet. Nikdo není zvědavý na nějakého exfotbalistu, který neplatí na děti, ale na kabelku pro milenku ano. Dosud se všemu vysmíval, ale teď ho úsměv na rtech opravdu přešel!

To, co si prožil za svůj život bývalý fotbalista Tomáš Řepka, by ani v Hollywoodu nevymysleli. Z uznávaného a bohatého sportovce se stala postavička, která je magnetem na průšvihy, každému je jen pro smích.

I když je exmanžel Vlaďky Erbové zdravý muž, který by mohl z fleku pracovat, vypadá to, že se ale do práce nehrne. Už je to pár let, co si profesionálně kopl do balónu a bral za to výplatu. Jenže partner Kateřiny Kristelové v té době zamrzl a pořád si asi myslí, že je neustále na vrcholu.

Bojoval na hřišti, v životě problémy neřeší

close info Profimedia.cz zoom_in Fotbalisté si spolu zahráli v jednom klubu.

Ale čím déle nevydělává a pravděpodobně nemá normální práci jako každý druhý, tím víc se dostává na samé dno. Žije jen z toho, co bylo, co dokázal. Samozřejmě mu ty úspěchy nikdo nebere, je úctyhodné, co dokázal. Ale není už na čase, aby se ke všem svým závazkům a průšvihům postavil čelem?

Od té doby, co už nebere tak obrovskou sumu, je na tom s penězi čím dál tím hůře. Jsou proti němu vedeny exekuce, většinou kvůli neplacením alimentů na vlastní děti, které ho potřebovaly, ale podle jejich maminek na ně kašle a začal nový život s Kateřinou Kristelovou.

Dluhy, výsměch a Kristelová

close info Profimedia.cz zoom_in Tahle telenovela snad nikdy neskončí.

Podle expartnerek je přeborník v odřezávání rodin kvůli novému životu s novou ženou. Jako by zapomněl na vše hezké, zapomněl na své děti a začal si užívat jinde. S penězi či bez peněz. Teď je to momentálně spíš s dluhy.

Vždycky ale Řepka nějak tím životem nějakým způsobem proplouval. Z exekutorů, z průšvihů, posměšků si nic nedělal, vždyť on je přeci ten „král Prahy“, velký „kapitán“ Sparty. Ale uniklo mu snad to, že už i fanoušky jeho srdcového klubu z něj mají srandu?

Žádný král Prahy, ale průšvihář

Možná je srdcař a nedá na Spartu dopustit, ale kvůli tomu, že se měl přestat starat o děti, podávat porno inzeráty na bývalou manželku Vlaďku Erbovou a ještě k tomu měl udělat podvod s autem, který prý načerno prodal své známé.

U soudů je více než doma. Ale jestli byste na sociálních sítích čekali nějakou sebereflexi či pokoru, těžko byste hledali. Vedle Kristelové mu narostl hřebínek takovým způsobem, až si lidé ťukají na čelo a posílají ho k Chocholouškovi.

Postaví se k problémům čelem?

Ale je opravdu uvnitř takový suverén? Podle nepřítomného výrazu na fotkách, odulého obličeje a ztrhané pleti je poznat, že až v takové pohodě nebude. Spíše se ho Kristelová (rozená Blažková) snaží donutit k tomu, aby předstíral, jak skvěle se má.

Jestli má nějaké svědomí, tak teď ho musí mít pořádně černé. Z jeho pohledu by se spíš dala vyčíst jakási rezignace na život, že už vlastně nemá pro co žít. Sám si je vědom, že svým postojem nemůže nikdy závazky splatit a ještě k tomu je velký předpoklad, že půjde do vězení.

Strmý pád na úplné dno

close info Profimedia.cz zoom_in Povedený páreček má zajímavý způsob líbání.

Poslední hřebíček do rakve mu zarazila Amfora, za kterou měl tu čest kopat. Jenže když je osočil, že někdo za něj podal porno inzerát na Erbovou, tím si zavřel dveře. I když se o tom nemluvilo, tak Šíp přes Tondu Panenku vypátral, že byl z klubu vyražen a nikdo nemluví o jeho návratu.

Všude už má dveře zavřené. Jeho knížky na dračku nejdou, podle všeho ani trika ne, teď dokonce vydal motivační diář. Chcete se nechat inspirovat od člověka, který byl nepravomocně odsouzený za trestní čin na matku svého syna? Níž už snad klesnout nemůže.

I když se usmívá, nikdo mu už ten úsměv nevěří. Je odulý, oči má nepřítomné a skleněné a je poznat, že už vlastně rezignoval. Možná už proto jsou mu ty jeho průšvihy ukradené a k soudu se teď radši ani nedostavil.

close info Profimedia.cz zoom_in Fotbalista býval pohledným a usměvavým mužem.

Chcete se dozvědět více drbů ze života slavných? Pusťte si toto video: