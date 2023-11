Redakce 9. 9. 2019 clock 3 minuty gallery

V roce 2014 se Renée Zellweger po několika letech zimního spánku ukázala na veřejnosti a svět ji nepoznal. Okamžitě se stala terčem kritiky, její fotografie se šířila internetem jako nákaza, každý druhý odsoudil její "nový" plastický vzhled, který v žádném případě nepřipomíná sympatickou zoufalku Bridget Jones. Po otřesném feedbacku ze strany fanoušků byla Zellweger s rozumem v koncích.

Měla to být obyčejná návštěva udílení cen Elle Women. Renée Zellweger byla čtyři roky mimo radar a všichni si ji tedy zaškatulkovali jako tu trošičku oplácanou, dobrosrdečnou paní s kulatými tvářemi a milým pohledem. Ten jí zůstal, ale to bylo všechno. V roce 2014 byla herečka z muzikálu Chicago k nepoznání, a nestála za tím nízko-sacharidová dieta v kombinaci s cvičením. Zellweger vypadala jako jiný člověk a spoustu lidí se domnívalo, že jde o nějakou jinou osobu, která se jí vzdáleně podobá a má stejné jméno. Fanoušci oscarové herečky ji za nečekanou a dopředu nenahlášenou změnu strhali a trvalo jí dlouho, než se z těch ran vzpamatovala a dokázala o tom mluvit. Stalo se tak tento týden v New York Magazine, kde Zellweger popsala, že se stala obětí mezinárodního ponížení.

Hororová proměna

Jak prozradila deníku New York Magazine, připadala si strašně. V roce 2014 podstoupila několik zkrášlujících a omlazujících procedur, které ji změnily k nepoznání. Zásah byl ale pouze vnější a nijak to neovlivnilo její herecké schopnosti nebo osobnost. Přesto se cítila jako zbitý pes.

,,Není nad to, když jste terčem mezinárodního ponížení. To vám hezky srovná perspektivu," řekla. ,,Objasní to, co je pro vás důležité. A zbaví vás to povrchnosti... na kterou jste stejně neměli čas."

Společný strach všech umělců

,,Jeden ze strachů, kterému asi všichni umělci čelí - protože máme zkušenosti, že nás kritizují nejenom za naši práci, ale za to, že jsme lidské bytosti - je moment, kdy je toho na vás už moc, kdy zjistíte, že nejste tak otrlý, jak byste měli být. Jaký to asi bude pocit? No, já už to vím. Dostala jsem ten nejtvrdší zásah. A to ještě není konec."



Herečka adresovala horor, který vypustila její fotografie v roce 2014. ,,Jsem z toho smutná. Na krásu se dívám z jiného úhlu. Mám ráda svou zvláštní drzost, svou netypickou kombinaci vlastností. Umožňuje mi to dělat, co dělám. Nechci být něco jiného. Práci jsem dostala oblečená v džínách, kovbojských botách a s vrabčím hnízdem na hlavě. Takhle jsem začala. Nemusela jsem nic měnit, abych mohla pokračovat v práci. Tak proč jsem se najednou snažila přizpůsobit formě, které mi nebyla blízká?"

Co kdyby?

Od plastického faux-pas uběhlo spoustu let a nevypadá to, že by jí fanoušci drastickou změnu prominuli. Zellweger si na to ale zvykla a už se nenechává kritikou otřást.



Letos excelovala v seriálu What/If, kde si zahrála záhadnou femme fatale s velkým bohatstvím a ještě větším tajemstvím, a do konce roku se objeví ve filmu Judy, kde ztvárnila americkou zpěvačku a herečku Judy Garland.