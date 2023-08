Eva Decastelo kašle na rýpance od exmanžela, ten mluví o miminku s novou ženou

Moderátorka a herečka Eva Decastelo se nedávno pochlubila fotografiemi v krajkovém prádle, které daly obzvlášť vyniknout jejím přednostem. Její fanoušci nešetřili chválou. Kdo ale ze snímků nebyl příliš nadšený, byl její exmanžel - scénárista René Decastelo. Ten se veřejně nechal slyšet, že se mu její počínání nelíbí. Půvabná tmavovláska se ovšem nenechala vyvést z míry.

Na sociální síti Instagram se René Decastelo negativně vyjádřil k vyzývavým fotografiím, které na sociální síti zveřejnila jeho exmanželka Eva. Připadá mu to přehnané, a to podle jeho slov především s ohledem na jejich dvě děti.

“Já vždy napíšu vše, co můžu. Pro děti v tomhle věku je blbý sledovat některý věci, a když jsou na táboře se spolužáky, co to vytahují, tak je to pro ně těžký. Byl bych rád, kdyby se tyhle věci nevířily. To ale není věc, co bych řešil teď najednou, to je něco, o čem jsme se s Evou bavili už před rokem,” sdělil pro redakci Extra.cz.

Jeho reakce je poměrně překvapivá - odvážnými snímky se totiž Eva Decastelo prezentuje prakticky po celou kariéru a její krátká zkušenost z branže pro dospělé je veřejně známá věc. Je proto zarážející, že jejímu expartnerovi s ohledem na děti dělá vrásky na čele teprve nyní, poté, co se jako pár rozešli.

Pokud jde o názor samotné Evy Decastelo, pohledná tmavovláska zareagovala doslova jako královna. Na hru svého bývalého muže totiž zcela odmítá přistoupit. “Jediné, co k tomu řeknu, je to, že René byl vždy úžasný muž a manžel, máme spolu skvělé děti a proto se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat,” sdělila s úsměvem pro Kafe.cz a naznačila, že pro jejich rodinu udělá nejlépe, pokud nebude přilévat olej do ohně.

René Decastelo, který se nyní vymezuje vůči své bývalé ženě ve jménu zájmu o děti, by možná lépe udělal, kdyby veřejně nekomentoval rodinné záležitosti a špinavé prádlo pral raději doma. Zatím je to ovšem on, kdo na sebe i své blízké strhává pozornost, ať už příkrými soudy nebo dvojsmyslnými vtípky na téma dalších dětí s novou partnerkou, které veřejně sdílí na sociální síti. "Ano, miláčku, pořídíme si další miminko," napsal. Jak to myslel, ví jen on sám.