Soukup toká s o mnoho let mladší brunetkou, rande zakončil jako gentleman

Ještě před pár dny si Jaromír Soukup při rozhovorech s novináři vyléval srdce a prohlašoval, že na novou lásku nemá nyní ani pomyšlení. Své expartnerce Agátě Hanychové dokonce vyčítal, že si za něj náhradu našla až příliš rychle. Nyní se ale zdá, že svá prohlášení rychle přehodnotil, nebo zasáhl osud a do cesty mu přihrál ženu.

Fotografové serveru Extra.cz ve středu večer přistihli Jaromíra Soukupa před jeho oblíbenou restaurací v centru Prahy ve společnosti pohledné tmavovlásky. Dvojice se přivítala polibkem na tvář a na první pohled bylo zřejmé, že je mezi nimi blízký přátelský vztah. Po celou dobu setkání si navíc mediální magnát počínal jako velký gentleman a bylo znát, že se snaží na svou společnici zapůsobit v tom nejlepším světle.

Při loučení doprovodil Soukup neznámou brunetku, která je zcela evidentně o mnoho let mladší než on, k autu a na tvář jí vtiskl nesmělý polibek, jako by v tu chvíli nebyl již dávno dospělý muž a známý podnikatel, ale nezkušený student. Tím jejich schůzka skončila.

Ještě před pár dny neměl na lásku žaludek

Vzhledem k tomu, že se Jaromír Soukup sám dosud nevyjádřil a že nikdo z mediálního prostředí nepoznal identitu tajemné ženy, vyvolala tato schůzka celou řadu otázek, na které existuje jen málo odpovědí. První z nich je samotný fakt, že spolumajitel televize Barrandov vůbec vyrazil na rande.

Ještě nedávno se totiž nechal slyšet, že na lásku nemá nyní ani pomyšlení. “Pokud Agáta má žaludek to tahle střídat, tak já rozhodně ne,” rýpl si dokonce do expartnerky. Pokud jej tedy něco přesvědčilo, aby na schůzku přece jen vyrazil, jsou dvě možnosti, proč změnil názor. Buď se mohl rozhodnout takto pomstít své bývalé přítelkyni, nebo na něj dotyčná dáma udělala skutečně velký dojem a v takovém případě by to mezi nimi mohlo být vážné.

Nabízí se také otázka identity neznámé krásky. Vzhledem k tomu, že Jaromír Soukup je pracovně vytížený a dotyčná působila velmi dobře oblečená, mohlo by jít například o ženu z prostředí byznysu. Potkat ji mohl například poté, co prodal polovinu své firmy Janu Čermákovi a ten do ní přivedl nový schopný management, který má za cíl krachující impérium zachránit. Vzhledem k tomu, že čas od času potřebuje Soukup vypomoci také s péčí o dceru Rozárku, mohl by se s pohlednou dámou seznámit také při shánění chůvy nebo zajišťování jiné záležitosti ohledně výchovy dcery, například při návštěvě parku s kočárkem.