Krejčířova vila v dobách největší slávy: Tajné chodby, zlaté kohoutky i žralok

Nejslavnější vila Česka je znovu na prodej. Luxusní sídlo Radovana Krejčíře vydražila v roce 2021 Petra Kučerová. Rodina ženy podniká v realitách a tak bylo více než jasné, že s domem mají velké plány. Jak se věci mají, se ukázalo až letos v létě. Vila prošla rozsáhlou rekonstrukcí a objevila se v inzerci na prodej.

Pokud byste na vilu měli zálusk, připravte si 55 milionů korun. Současná majitelka nemovitost koupila dva roky zpátky za 21 milionů korun. Rodina realitních podnikatelů vlastnila i druhou Krejčířovu vilu. Nemovitost v Černovicích prodali za trojnásobek ceny.

Nová vila

Bývalý domov Radova Krejčíře zeje prázdnotou od roku 2005. Až do roku 2019 se o dům nikdo nestaral. Vila si prošla rozsáhlým požárem, nebo ničením vandalů. „V letech 2022 a 2023 byla na domě vyměněna střecha, byl instalován nový výtah, nová fasáda, došlo k opravám plotů, kompletnímu zajištění domu a výměnám či doplnění chybějících exteriérových prvků. Stavba je připravena k okamžitému dokončení interiérů, které se nyní nachází v hrubé podobě,“ prezentuje se v současném inzerátu. Mimo rozsáhlou stavbu nabízí komplex Krejčíře i zahradu, která je členěná do několika teras. Na své si přijdou i milovníci sportu. Zahrada nabízí i kurt.

Výhodná koupě

I když současná majitelka koupila luxusní sídlo za 21 milionů, experti odhadli cenu této nemovitosti na půl miliardy. Nyní se nemovitost s temnou minulostí prodává za 54 900 000 korun. Právě historie, kterou s sebou objekt nese je jedním z rizikových faktorů prodeje. „Nemovitost, zejména pozemek, nás oslovil hlavně z důvodu ceny, jejíž výhodnost převážila obavy spojené s historií celého objektu,“ prozradila majitelka domu pro MF DNES.

Už v době výstavby myslel Krejčíř na všechno. Například vila měla tajnou podzemní chodbu spojující ji s dalšími objekty. V rozsáhlém domě nechybělo ani drahé vybavení. Krejčířův dům se pyšnil luxusními koberci, stěny byly obloženy mramorem, nechyběly ani zlaté kohoutky. Mezi patry jezdil dokonce výtah. Nejslavnější atrakcí celého domu bylo bez debat akvárium se žralokem a pertýnem.

Když v roce 2015 navštívila Krejčíře policie, nebylo pro něj těžké uprchnout. S tím, že tato situace někdy nastane, nejspíše počítal už při stavbě vily.

Návrat Krejčíře

O návratu Radovana Krejčíře se v posledních měsících hlasitě spekululovalo. Tuto informaci vyvrátila MF DNES, která v květnu uvedla, že návrat Krejčíře rozhodně v plánu není. „Pan Krejčíř je v Jihoafrické republice stále souzen kvůli mnoha záležitostem, proto proces vydání zatím ve hře není,“ sdělil MF DNES Chrispin Phiri, mluvčí jihoafrického ministerstva spravedlnosti. S jiným tvrzením přišel server Neovliní.cz. Podle toho by mělo být vydání Krejčíře už více než jasné. Server uvedl dokonce i to, že by se na návrat podnikatele mělo připravovat i jeho okolí. „Berou to v podstatě jako hotovou věc, počítají s tím, že letos bude doma,“ potvrdil anonymní zdroj pro zmiňovaný server.