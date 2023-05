Třeštíková mluví o válce a výhodách Evy Decastelo, ta má pro ni jen slova obdivu

Spisovatelka Radka Třeštíková patří mezi známé osobnosti, které jsou velmi aktivní na sociálních sítích. Její příspěvky čas od času vyvolávají lehké kontroverze, především co se týká odvážných fotografií. Nyní se na jejím profilu objevil zvláštní vzkaz, jehož význam není zcela zřejmý. Krásná brunetka v něm hovoří o stinné stránce médií a bulváru.

“Vyjadřovat se k bulváru je cesta do pekla, vím, proto jsem zticha celej rok, kdy o mě dokola píšou h*vna v souvislosti s někým, s kým jsem nikdy netvořila vztah (kdo tu informaci poslal do bulváru, asi tuším) a v souvislosti s mým (pořád ještě manželem) a jeho novou přítelkyní, která je kamarádka se všema bulvárníma novinářema, takže logicky jsem já na té opačné straně barikády, je to válka, kterou nemůžu vyhrát a ani v ní nehodlám bojovat,” sdělila Radka Třeštíková na svém profilu na Instagramu svým fanouškům.

Trochu světla vnáší do zvláštního vzkazu článek webu Expres, ve kterém se píše, že známý DJ NobodyListen, který proslul mimo jiné polibkem ve výtahu s hudebníkem Jordanem Hajem, prožívá čerstvou lásku se zpěvačkou Annet X. Právě s tímto hudebníkem, který se v civilním životě jmenuje Jakub Strach, přitom některá média Radku Třeštíkovou opakovaně spojovala.

“Jestli máte potřebu mě s někým spojovat, s Jakubem klidně. Ten je totiž hot as fuck,” sdělila spisovatelka Expresu jako odpověď na otázku, zda je na jejich vztahu něco pravdy. Oficiálně se spolu na žádné události neobjevili a románek ani jeden z nich nepotvrdil. Ať tomu bylo jakkoli, nyní si Jakub Strach užívá lásku v náruči pohledné blond zpěvačky.

Považuji Radku Třeštíkovou za krásnou a chytrou ženu, říká Eva Decastelo

Pár dní před tím, než DJ NobodyListen a Anette X sdíleli své první společné snímky, sdílela navíc Radka Třeštíková na Instagramu další zvláštní vzkaz. “Zjevně jsem Jakuba vykreslila hezky,“ píše v něm. Dále sdílela také zprávu, ve které uvádí, že je zamilovaná do Jakuba. To vše opět bez jakéhokoli hlubšího vysvětlení.

Podle těchto indicií to vypadá, že Radka Třeštíková viní bulvární novináře z toho, že ji neustále dávají do souvislosti právě s Jakubem Strachem. To, že o ni média mají zájem, je pak podle ní způsobeno vlivem Evy Decastelo, která je novou partnerkou jejího manžela - fotografa Tomáše Třeštíka.

K podivnému vzkazu Radky Třeštíkové redakci Kafe.cz poskytla sympatická moderátorka, která je v příspěvku zmíněna, své vyjádření. “Já po pravdě vůbec nevím, o co jde, protože Radku Třeštíkovou na sociálních sítích nesleduji,” přiznala poněkud překvapená tmavovláska. “Všechno, co můžu říct, je to, že považuji Radku za krásnou a chytrou ženu a úspěšnou a talentovanou spisovatelku,” dodala Eva Decastelo s úsměvem.