Radek Kašpárek skrývá velké tajemství, proč jeho kila musí do konce roku dolů?

Známý šéfkuchař a porotce z pořadu MasterChef Radek Kašpárek se na sociální síti pochlubil, že se rozhodl změnit životní styl. Oblečený v trenýrkách a teniskách vyrazil do tělocvičny, kde si dal pořádně do těla s medicinbalem. Pro Kafe.cz prozradil, co ho k náhlému zvýšení aktivity motivuje.

“No co, rozhodl jsem se, že shodím kila. Zhubnout musím do konce tohoto roku,” vysvětlil s úsměvem známý kulinářský mistr. Při dotazu, co ho k náhlé změně motivovalo, již tak sdílný nebyl. “To zatím prozrazovat nebudu,” sdělil se šibalským úsměvem, a tak je možné, že se jedná o nějaký dosud nezveřejněný projekt.

V plánu má shodit celkem dvacet kilogramů. Z toho se zatím rozloučil s kilogramy tři. Má tak před sebou ještě pořádný kus práce. Jeho tělo mu za to jistě poděkuje, protože se v poměrně nedávné době potýkal se zdravotními problémy.

Kvůli potížím se zády musel dokonce přerušit natáčení show MasterChef a skončil na operačním sále. Na konci loňského léta navíc skončil v nemocnici kvůli problémům se srdcem. Není proto divu, že se rozhodl svou životosprávu přehodnotit.

Kromě sportu se nyní soustředí také na otevírání nového podniku. Ten se měl pro veřejnost otevřít koncem léta, zatím to ale vypadá spíše na říjen. Jak známý kuchař vysvětlil, je tento projekt také důvodem, proč se rozhodl letos nepokračovat v natáčení pořadu Souboj na talíři.

“Je to tak, jde především o čas. Vzhledem k tomu, že mám opravdu hodně práce, moc času teď v létě netrávím ani s rodinou,” přiznal pro Kafe.cz Radek Kašpárek. Svým blízkým ale vše určitě rád vynahradí, až bude hotovo a bude se moci pochlubit výsledkem dlouhé dřiny.