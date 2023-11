Eliška Krásnohorská 16. 8. 2019 clock 2 minuty gallery

Současný partner Lucie Bílé Radek Filipi je doslova a do písmene mužem v pozadí, i když svou svalnatou postavou poutá pozornost, kamkoliv přijde.

Rodina

Radek Filipi nemusí být vidět, aby vzbudil pozornost. Jeho jméno není zrovna typické. Původně se jmenoval Fejerčák, ale kotrmelce z dětství ho donutily ke změně. Otec byl totiž silný alkoholik a v opilosti měl záchvaty agrese, což se podepsalo na celé rodině. Radek má k němu tak chladný vztah, že ho ani nenazývá otcem. "To, že je někdo biologický otec, neznamená že má právo být nazýván tatínkem," zastala se Bílá svého partnera a vyjádřila mu tak podporu.

Z práce do práce

Filipi má za sebou náročné období, vystřídal několik profesí. Drtivá většina lidí ho zná jako fitness trenéra. Trénování se věnoval několik let. Později jezdil pro magistrát a stal se osobním řidičem primátorky Krnáčové. Nakonec zakotvil v týmu Lucie Bílé, která mu nabídla pohádkovou práci road manažera.

Silák

Bílá si svalnatého ochránce okamžitě oblíbila a brzy ho povýšila nejen na manažera, ale i na životního partnera. Nějaký čas procházeli krizí a rozešli se, netrvalo ale dlouho a našli k sobě cestu zpět.

Aktuálně Filipi pracuje na své fyzičce a hlavně síle. Věnuje se silovému sportu a ve volném čase dokonce jezdí na soutěže! Radek je v bench pressu tak dobrý, že se dokonce v této disciplíně dostal na mistrovství světa, kde změří své síly s těmi nejlepšími! "To je tak, když si člověk najde obyčejného kluka z Ostravy a ono se z něj vyklube tohle. U mě už vyhrál, miluji ho," vyjádřila mu Lucie svojí nehynoucí lásku.

close info profimedia zoom_in Radek Filipi

Bude svatba?

Lucie Bílá po boku svého partnera prožívá krásné chvíle, společně vyrážejí na její koncerty a další pracovní aktivity a vždy cestu spojí s nějakou zajimavou aktivitou. Někdy stačí jen procházka v lese, sbírání hub, jindy si dopřejí wellness. To dřív neexistovalo, až s příchodem Radka spojila zpěvačka neustálé cestování i s příjemnými aktivitami.

Z Lucie štěstí doslova sálá, svůj vztah si užívá, co to jen jde. A to dokonce natolik, že Radkovi už před časem přislíbila svoji ruku! K zasnoubení mělo dojít už dva roky zpátky, jenže vztah byl přerušen rozchodem. Dnes je vše opět zalité sluncem, tak se může stát, že nás zlatá slavice překvapí a stane se opět vdanou paní.