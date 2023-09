První styk v Love Islandu: Diváci Rachel pranýřují! Za vše může její minulost

Letošní Love Island má za sebou první hrátky soutěžících. Svému chtíči neunikli Rachel a Claud. Účastníci populární reality show jsou ve vile pouhý týden. Dá se tak očekávát, že letošní série bude opravdu divoká.

Zatím co diváci stále řeší odchod svého miláčka Lua, ve vile je hotové zemětřesení vášní. Fanoušky show překvapilo především to, že první, kdo se pouštěl do sexuálních hrátek byla Rachel. Právě ta si měla v minulosti projít náročným vztahem. Očekávala se od ní jistá zdrženlivost k mužům.

Styk v koupelně

Pár se v noci, když ostatní soutěžící spali, odebral do koupelny. Jak bylo zřejmé z kamerových záznamů, iniciátorkou byla Rachel. Půvabná rusovláska svému milému cosi zašeptala. Claud jí na její výzvu odpověděl "Ty jsi se zbláznila!". Zprvu nadšený nejspíše nebyl, hned chvíli na to se ovšem do koupelny se svou vilovou partnerkou vydal.

Znásilnění

O rusovlasé krásce se psalo v médiích už před Love Islandem. Půvabná influencerka a bývalá Miss obvinila svého expartnera zpěváka a moderátora Tomáše Drahoše z domácího násilí, znásilnění a alkoholismu. „Hodil mě do vany, kde jsem se uhodila do hlavy, pak mě z ní vytáhl a táhl mě za vlasy přes celý byt. Kopal mě, fackoval a nadával do ku*ev. Věděla jsem, že začalo peklo. Zase tahání za vlasy, křik, roztrhal mi kalhoty a na sílu do mě píchal prsty. Pak mi rozházel věci v celém bytě a zničil dveře. Vše se událo od 2 do 6 hodin ráno, pak pro něj přišla jeho matka, protože nechtěl odejít a já nevěděla, co dělat. Když přišla, tak mě před ní začal škrtit tak, že mě nadzvedl do vzduchu. Nevím, čeho by byl ještě schopný,“ napsala ke snímku, kde měla zakrvácený obličej.

K celé situaci se Drahoš vyjádřil až po několika měsících. Hned po incidentu se vydal na protialkoholní léčení. Celou věc nyní řeší právnici. Drahoš už ve svém vyjádření naznačil, že vše není tak, jak Ráchel popisuje. „Až se to celé uzavře, tak si pak povíme o té ‚brutální‘ bitce, kterou zažila. Taky si můžeme říct něco k těm děsivým fotkám, které přidala,“ slíbil fanouškům ve svém komentáři.