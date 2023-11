V sobotu 19. května proběhla velkolepá královská svatba, kterou sledoval doslova celý svět. Uvádí se, že svatební obřad britského následníka trůnu prince Harryho a americké herečky Meghan Markle viděly téměř tři miliardy lidí. Jeden moment, ale způsobil nebývalý poprask! Co se stalo?

Nalijme si čistého vína, princ Harry byl zkrátka vždy považován za toho méně přitažlivého v porovnání s jeho o tři roky starším bratrem Williamem. William je prostě prvorozený syn se vším všudy. Působí vždy velmi rozvážně, klidně, navíc je sportovec, blonďák s modrýma očima, milující otec a manžel a také budoucí král. Oproti tomu jeho mladší bratr Harry, který měl odjakživa tak trochu uličnickou image, jeho zrzavé vlasy jsou nepřehlédnutelné, odstáté uši též, k tomu na veřejnost sem tam prosákly zvěsti o jeho tendenci k bujarému nočnímu životu plného alkoholu a mladých dívek…

Na toto vše ale můžeme zapomenout. Harry je jinde, změnil se. Narukoval do armády, věnuje se charitě, srovnal se s rolí druhorozeného, v tuto chvíli je dokonce až šestým možným následníkem trůnu. A hlavně našel ženu svého života. Díky společné známé se před téměř dvěma lety seznámil s o tři roky starší Američankou Meghan Markle. Krásná míšenka ho okamžitě učarovala a on udělal vše proto, aby žena jeho srdce poznala kvality, které v sobě má, a zatoužila se stát jeho paní. No a zbytek pohádkového příběhu už všichni známe.

close info Profimedia.cz zoom_in Harry a Meghan

Ovšem! Během svatebního obřadu se stalo cosi, co přesvědčilo také milióny žen, že Harry je kouzelný a naprosto neodolatelný. A nezdráhá se to dát najevo, pokud tedy jste jeho vyvolená, do které je zamilovaný… Po čemž po sobotě touží ženy všech věkových kategorií. To, co mimoděk předvedl během svatebního obřadu, totiž nemohlo nechat žádnou ženu v klidu.

Když Harry poprvé spatřil Meghan ve svatebních šatech, kterak k němu kráčí, nejdříve se mu doslova rozsvítily oči a vzápětí se mu dokonce zalily slzami. Tak moc ho pohled na jeho budoucí ženu dostal. Když už měl nevěstu po svém boku, doslova ji hltal očima. A dokonce se nezdráhal ji pošeptat: Jsi úžasná! (You are amazing!) a při tom se kousnout do rtu, aby trochu utlumil vášeň, kterou v něm Meghan probouzí... Ostatně, podívejte se na video, které mluví za vše!