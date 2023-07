Hrozba jménem Kate Middleton: Král Karel má dle Harryho strach z její popularity

Kate Middleton neboli princezna z Walesu je u britského národa stále populárnější a populárnější. Ono to není vlastně zas až tak těžké, když máte v příbuzenstvu vyvrhele, jako jsou Harry a Meghan. I přesto se ale někteří pozastavují nad tím, že sympatická princezna a budoucí královna má už teď více pozornosti než současný král Karel III. a jeho manželka Camilla.

Princezna z Walesu Kate překvapila všechny návštěvníky Chelsea Flower Show, která se konala 22. května, když se připojila ke školákům na piknik na trávníku. S dětmi vedla čilý rozhovor a nezdráhala se odpovídat na mnohdy neobvyklé otázky. Jedno z dětí se jí například zeptalo, co vlastně královská rodina dělá. Odpověď princezny Catherine byla více než krásná: „Tvrdě pracujeme, ale nejlepší na tom celém je, že se můžeme setkávat s dětmi, jako jsi ty. Podporujeme všechny naše občany a snažíme se jim ukázat, že se o každého jednoho z nich postaráme.“

Není práce jako práce

Zdánlivě nevinná odpověď ale nenechala mnohé badatele a pídily v klidu. V jejích slovech je prý cítit narážka na (ex) prince Harryho a jeho nenechavou manželku Meghan. Začali dedukovat, že Kate poukazovala na to, jak zběhli od svých povinností královské rodiny a radši se nechali vyloučit ze společnosti a světu se rozhodli „prospět“ tím, že začali na své příbuzné házet špínu. Toho se samozřejmě chytla média, včetně streamovací platformy Netflix, která o těchto dvou hanbářích natočila dokument. Aby se nezdálo, že Harry pracuje málo, vrhl se ještě do psaní knihy. Ta nese název Spare neboli Náhradník a je v ní jedna pikantnost za druhou.

Další spekulátoři poukazují na to, že král Karel III. nerad stojí ve stínu. Kohokoliv. A ačkoliv tu Diana už není, zdá se, že v Kate vidí polemizátoři novou „hrozbu“. To ostatně popisuje i Harry ve své knize: „Tátovi a Camille se nelíbilo, že Willy a Kate od nich odváděli pozornost. Mnohokrát kvůli tomu Willymu otevřeně nadávali."

Lidé princeznu Catherine milují

Kate své královské povinnosti plní vskutku poctivě a lidé ji za to milují. Obzvláště ji to táhne právě k dětem, čímž je důkaz už její prohlášení z roku 2019: „V posledních letech jsem velkou část své práce soustředila na první roky života. Uvědomila jsem si, jak důležité je v dětství trávit čas venku, ovlivní to a promítne se do dospělosti a může to hrát velkou roli do budoucna.“ Je tedy logické, že princezna se nachomýtne všude, kde může dětem něco pěkného říct.

Chelsea Flower Show byla první událost, které se Karel zúčastnil jako novopečený monarcha. Pozornost médií na sebe však strhla právě princezna Catherine. Jeden z účastníků akce dokonce deníku Daily Mail prozradil, že je to škoda, že se veškeré zraky upíraly právě na sympatickou brunetku a ne na nového krále. „Je škoda, že se královi dostalo méně pozornosti, než by se dalo očekávat," pokračoval zdroj v narážce na to, jak princezna Kate doslova „ukradla show“.

