V kruzích, ve kterých se Diana obvykle pohybovala, není zvykem, aby dáma oblékla společenský model více než jednou. A u princezny, která je neustále v hledáčku fotografů a každý její krok je bedlivě sledován, to platí dvojnásob. Ovšem Diana své oblíbené kousky vracela do hry velmi sofistikovaně...

Nedělala to prvoplánově, jako to dnes vidíme třeba u vévodkyně Kate. Ta některé modely obléká bez okolků znovu a je jí jedno, jak moc to média nebo módní znalci řeší. Někdy si dokonce vezme i stejné doplňky ke stejnému oblečení, což už je zcela nezvyklé. Veřejnosti se to ale líbí a za projev šetrnosti je většinou chválena.

Princezna Diana byla miláčkem davů. Nejen Angličané, ale celý svět ji zbožňoval a ležel jí u nohou. Ti, co ji znali, tvrdí, že by byla nadšená z toho, koho po svém boku dnes mají její synové William a Harry. Svého času byla Diana nejfotografovanější ženou světa. Prakticky neměla soukromí, všichni o ní de facto věděli všechno. To platilo i o oblečení.

Její šatník odpovídal době, ve které žila, ale také se musel řídit v tu dobu stále ještě velmi rigidními pravidly britského královského dvora. Ovšem, Diana nebyla z těch, kteří by si nechali slepě vše diktovat, dokázala se i vzepřít. To nejednou dokázala právě tím, jak šikovně se jí podařilo některou z rób či jiných součástí jejího šatníku obléci znovu.

