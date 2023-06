Princezna Charlotte dostala ve virálním videu vynadáno od vévodkyně Sophie

Princezna Charlotte podle fanoušků poznala odvrácenou část společenských povinností královské rodiny, když dostala na královském balkonu při přehlídce vynadáno od vévodkyně Sophie.

Přehlídka na oslavu prvních oficiálních narozenin krále Karla III. nazvaná Trooping the Colour se konala už 17. června, na sociálních sítích se ale stala virální až nyní. Jednalo se o velkolepou událost, které se zúčastnili různí členové královské rodiny, včetně prince Williama, Kate Middletonové a jejich tří dětí. To, co se aktuálně řeší, je video zachycující nečekaně důrazný rozhovor mezi Sofií, vévodkyní z Edinburghu, a princeznou Charlotte, který vypadá pro obyčejného neurozeného smrtelníka jako běžné vynadání dospělého dítěti za špatné chování, píše independent.co.uk.

Co se ve videu děje? Toho dne se Sophie ocitla vedle Charlotte, zatímco Kate a William plnili své povinnosti členů královské rodiny. Kamera zachytila jejich společné chvíle a zaujal obzvlášť jeden konkrétní moment, kdy se zdálo, že Sophie malou princeznu za něco peskuje.

Přísná prateta Sophie

Na videu je vidět, jak se Charlotte naklání a vede rozhovor se svou pratetou. A i když přesná slova, která si vyměňují, zůstávají oficiálně záhadou, fanoušci mají jasno – malá princezna dostala vynadáno! Vévodkyně totiž při své odpovědi působí velmi přísně a důrazně. Klip se okamžitě stal virální na na Twitteru, kde ho vidělo už více než půl milionu lidí, díky čemuž si momentu všimla i média.

A co tedy podle nich prateta malé princezně řekla? Někteří fanoušci se domnívají, že Sophie během jejich "konfliktu" dala princezně Charlotte pokyn, aby se posadila. A zatímco ji proto mnoho lidí lituje, že se jen nudila, podle dalších mohla Sophie komentovat hlasitost události nebo signalizovat, že se v tu chvíli děje něco významného.

Odezírač tvrdí, že o nic nešlo

K diskuzi přispěl i profesionální odezírač ze rtů Jeremy Freeman, který hovořil s webem dailystar.co.uk. Ten nabízí alternativní pohled. Podle Freemana Sophie neřekla Charlotte, aby si sedla. Místo toho se podle něj Charlotte zřejmě zeptala své tety: "Sophie, jak dlouho to bude trvat?" Na což Sophie odpověděla: "Myslím, že už je to tady."

Nicméně na pohled vše opravdu vypadá jako vynadání. Není proto divu, že virální video a různé interpretace kolem něj vyvolaly živé diskuse. Obřad Trooping the Colour díky němu získal další zajímavou vrstvu a mnozí se díky tomuto momentu nejspíš budou v budoucnu více zajímat o vztah mladé princezny a její pratety.