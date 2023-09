Princ William naznačil, že se chce usmířit, Harry mu ale příliš ublížil

Rozepře mezi princem Williamem a princem Harrym trvají už několik let. Přesto se ale byli bratři schopni alespoň na jeden moment semknout a ukázat se na veřejnosti společně se svými manželkami jako jedna rodina. Mohl za to údajně právě William, který se rozhodl Harryho kontaktovat.

Princ Harry a jeho bratr princ William spolu nejsou v kontaktu už léta. Jejich vztah se začal rozpadat ve chvíli, kdy se vévoda a vévodkyně ze Sussexu rozhodli opustit Velkou Británii, vzdali se svých královských povinností a odstěhovali se do Spojených států. Jakmile pak dvojice začala poskytovat rozhovory o svém soukromí a životě uvnitř monarchie, princ William Harryho a jeho manželku Meghan Markle zcela zavrhl. Přesto to byl ale on, kdo se nakonec rozhodl bratra kontaktovat.

Zpráva na poslední chvíli

Princ William Harrymu napsal poté, co zemřela britská královna Alžběta II.. Podle webu The Sun mu napsal zprávu, ve které ho žádal o to, aby alespoň na chvíli hodili všechny neshody za hlavu a mohli společně se svými manželkami vystoupit před britským národem. Harry tehdy na jeho nabídku přistoupil, a tak se stalo něco, co vůbec nikdo nečekal. Když se totiž princ William, Kate Middleton, princ Harry a Meghan Markle objevili bok po boku v britských ulicích, veřejnost zůstala zcela v šoku.

Usmíření se nekoná

Čtveřice v ulicích děkovala lidu za květiny, které na počest královny Alžběty II. donesl, a s několika lidmi prohodili pár slov. Mnozí tak získali naději, že se vztahy mezi Harrym a Williamem přece jen urovnají a úmrtí královny napomůže k jejich usmíření. To se ale nestalo. Jakmile totiž setkání skončilo, oba páry se vydaly po svých a k žádnému míru nedošlo. A podle mnohých expertů na britskou královskou rodinu k němu nikdy ani nedojde. Odborníci se shodují, že Harry bratrovi svým chováním ublížil natolik, že si k sobě už nikdy cestu znovu nenajdou.