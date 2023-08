Princ William dostal kartáč za neplnění závazků: Král svolal mimořádnou schůzi

Všemi zbožňovaný princ William si nyní pořádně zavařil. Přestože je prezidentem Anglické fotbalové asociace, nezúčastnil se v Austrálii finále Mistrovství světa ve fotbale žen. Za to si vysloužil velkou kritiku. A král Karel kvůli němu musel dokonce svolat mimořádnou schůzi.

Narozdíl od prince Harryho a Meghan Markle mají princ William a Kate Middleton obrovskou popularitu a prakticky každý o nich mluví jen v superlativech. Tentokrát ale slova chvály hledá britská veřejnost jen stěží. Princ William ji totiž naprosto rozhořčil tím, že nevyrazil do Austrálie na finále Mistrovství světa ve fotbale žen.

Je mu to úplně jedno!

Jak uvádí web Aljazeera.com, fanoušci britské královské rodiny jsou z chování Williama v šoku. Ten se sice předem omluvil, že na finále fotbalu nebude moci dorazit, lidé ovšem pro jeho absenci nemají pochopení. „Vzhledem k tomu, že je princ William prezidentem Anglické fotbalové asociace je jeho omluva pro neúčast velmi chabá,” rozčilovali se fanoušci na sociálních sítích.

Princ William přitom jako jeden z důvodů své absence uváděl, že do Austrálie neodcestuje proto, aby po sobě nezanechával uhlíkovou stopu. Lidé to ale vidí jinak. „Je mu to úplně jedno. Vsadím se, že kdyby to bylo finále mužského fotbalu, určitě by tam s Kate nemohli chybět,” napsal jeden z uživatelů sociální sítě X.

Naštvaný král Karel

Král Karel evidentně nečekal, jakou kritiku Williamovo rozhodnutí vyvolá, a nyní je velmi zklamaný. Podle webu news.com.au dokonce svolal mimořádnou schůzi, kde chtěl s Williamem a Kate probírat budoucnost monarchie. Zároveň jim dal jasné pokyny k tomu, jak mají postupovat, aby zvýšili popularitu britské královské rodiny. Chce pro to využít hlavně to, nakolik jsou William a Kate mezi lidmi oblíbení. A je tedy jasné, že se podobný „přečin” nesmí opakovat. Další kritiku monarchie už král Karel za žádnou cenu nechce dovolit.