Další rozkol v královské rodině: Králi Karlovi se postavil už i princ William

Král Karel III. zůstal v absolutním šoku. Královské sídlo Llwynywermod, do kterého rád jezdil během léta, mu totiž letos není k dispozici. Respektive je, ale musel by za pobyt tučně zaplatit. Po smrti královny Alžběty II. totiž stavba připadla do vlastnictví prince Williama, který chce přes léto dům pronajímat. A svému otci už nakázal, aby si z něj laskavě vystěhoval své věci.

Přestože byl narozdíl od Harryho princ William vždy spojencem krále Karla III., jejich vztahy nyní nijak ideální nejsou. A za to může podle webu Daily Mail hlavně Williamův odvážný krok. Svému otci totiž nakázal, že pokud chce během léta nadále využívat sídlo Llwynywermod, bude muset platit nájem. A to se králi pochopitelně nelíbilo.

Chceš bydlet? Tak zaplať!

Letní sídlo Llwynywermod přitom sám král Karel v roce 2007 zakoupil a posléze zrekonstruoval. Nákup ovšem proběhl skrze vévodství Cornwallu, do jehož čela se po smrti královny Alžběty II. dostal Karlův syn princ William.

Ten teď má na starosti správu domu, a protože chce přispět do kasy vévodství, rozhodl se, že bude přes léto sídlo Llwynywermod pronajímat. V případě zájmu bude muset ovšem nájem zaplatit i sám král Karel. Ten je prý z rozhodnutí Williama naprosto zklamaná a naštvaný.

Věci musí pryč

Pokud ovšem nebude chtít Karel III. využívat služeb, které nabízí jeho syn, musí ze sídla Llwynywermod vystěhovat všechny své věci, které se v něm během let nahromadily. Dům se třemi ložnicemi a rozsáhlým pozemkem chce princ William nabízet k pronájmu za cenu 2 400 liber týdně (zhruba 60 tisíc korun).

K domu náleží také zrenovovaná bývalá stodola, ve které se nachází obrovská jídelna, jež je schopná pojmout bezmála 20 lidí. Král Karel společně se svou manželkou investovali do rekonstrukce spoustu času i peněz, a tak není divu, že je otec prince Williama nyní naštvaný a nechápe, proč by měl platit za pobyt v domě, který sám zakoupil. William je ale nekompromisní.