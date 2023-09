Všechno jinak: Prince Williama a Kate Middleton čeká obrovská životní změna

Princ William a Kate Middleton se po prázdninách vrátili zpátky do práce a rovnou se pustili do velkých změn. Do svého pracovního týmu totiž hledají novou posilu. Konkrétně ředitele, který se bude starat o bezproblémový chod jejich domácnosti. V té tak jistě změní několik zásadních věcí.

Ti, kteří touží dostat se co nejblíže k britské královské rodině, mají nyní unikátní šanci. Princ William a jeho manželka Kate Middleton se totiž rozhodli vyměnit dosavadního ředitele svého týmu a vyhlásili výběrové řízení. Kdo si tedy myslí, že má na to stát se vůdcem všech zaměstnanců Kensigntonského paláce, se může směle hlásit.

V přímém kontaktu

„Toto je jedinečná příležitost připojit se k oddanému týmu Kensingtonského paláce, který podporuje vynikající práci Jejich královských Výsostí prince a princezny z Walesu. Generální ředitel je nejvyšší a odpovědný vůdce pro domácnost a je podřízený přímo princi a princezně z Walesu,” stojí podle webu Hello! v inzerátu.

„Ředitel bude zodpovědný za rozvoj a implementaci dlouhodobé strategie prince a princezny a bude pokračovat v posilování profesionality a spolupráce mezi zaměstnanci domácnosti,” je ještě specifikováno u nabídky.

Nelehká práce

Je ale na výsost jasné, že rozhodně nepůjde o snadnou práci. Přestože nebyla nijak specifikována finanční odměna, která se k výkonu činnosti pojí, lze předpokládat, že bude skutečně zajímavá. Na ni ovšem jen tak nikdo nedosáhne. Pravdou totiž je, že se na podobné pozice zpravidla dostávají jen ti, jež mají ohromnou řadu zkušeností a princ a princezna budou naprosto přesvědčeni o tom, že je daný kandidát opravdu schopen svou práci vykonávat na sto procent. V překladu to znamená, že byť už jen na samotný pohovor bude vybrána jen hrstka těch nejlepších z nejlepších.