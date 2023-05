Kate Middleton vyzradila světu rozkošnou přezdívku nejmladšího syna Louise

Kate Middleton svým dětem neříká jmény, ale má pro každé z nich speciální přezdívku. A zatímco o to, jak říká dceři Charlotte a synovi Georgovi, se podělila už dávno, přezdívka nejmladšího prince Louise zůstávala dlouho záhadou. Dnes už ji ale zná každý.

Princezna Kate společně se svými dětmi navštívila skautský oddíl, kde s nimi strávila hezké odpoledne plné her a také opékání marshmallow. A právě ve chvíli, kdy vysvětlovala princi Louisovi, jak marshmallow opékat, světu možná nedopatřením prozradila synovu přezdívku.

Každý má tu svou

„Hoď to do ohně, Lou-Bugu,” řekla podle webu New York Post Kate svému synovi, který chodil kolem ohně se špejlí, na níž předtím marshmallow opékal. A nad přezdívkou se ihned začali fanoušci britské královské rodiny rozplývat. Přezdívka vznikla spojením prvních třech písmen ze jména prince Louise a také anglickým slovem bug, které v češtině znamená brouk.

Princezně Charlottě pak rodiče přezdívají „Lottie” a nejstarší princ George je mezi nejbližšími známý jako „PG Tips”.

Manžela nazvala po zvířeti

Přezdívky ovšem v královské rodině nezískávají jen děti. Kate Middleton například svému manželovi princi Williamovi říká „Wombat” podle rozkošného zvířátka vombata obecného. Meghan Markle pak na svého muže prince Harryho volá jednoduše „H” a král Karel III. a Camilla si navzájem říkají Fred a Gladys. Údajně díky staršímu rozhlasovému komediálnímu seriálu The Goon Show.

A poměrně netradiční přezdívku měl pro královnu Alžbětu II. podle webu PureWow její manžel princ Philip. Ten jí totiž říkal „Cabbage”, tedy „Saláte”. Jak se na to sama královna tvářila, se lze jen domnívat.