Může za rozkol prince Harryho a prince Williama malý rošťák George?

Jakmile se začal vztah prince Harryho a prince Williama rozpadat, mnozí měli za to, že za nalomení bratrského pouta může hlavně Harryho manželka Meghan. Jak se ale zdá, bratři se začali odcizovat dávno předtím, než vůbec vévoda ze Sussexu svou vyvolenou potkal. Harry ve své knize Náhradník totiž naznačil, že na špatných bratrských vztazích se podepsal i Williamův nejstarší syn George.

Princ Harry a princ William spolu nemluví už roky a v žádném případě to nevypadá, že by se jejich rozepře měly vyřešit v dohledné době. Prakticky od doby, co začal vztah bratrů chladnout, široká veřejnost obviňovala Harryho manželku Meghan Markle z toho, že Harryho poštvala proti jeho blízkým a chce ho tak mít jen pro sebe. Harry ale podle webu Marca naznačil něco docela jiného.

Hlavním viníkem je princ George?

Harry byl dříve zvyklý na to, že mohl trávit se svým bratrem Williamem a jeho manželkou Kate Middleton spoustu času. Bydlel totiž blízko nich a tak je prakticky každý den navštěvoval. Skoro se až zdálo, že je tato trojice nerozlučná. Pak se ale všechno změnilo.

Jak princ Harry uvádí ve svých memoárech, po narození nejstaršího potomka Williama a Kate prince George si najednou začal připadat odstrčený. William a Kate se totiž přestěhovali z Nottingham Cottage do Kensingtonského paláce, a tak už pochopitelně s Harrym nemohli trávit tolik času, jak byl zvyklý. Navíc se chtěli pochopitelně věnovat hlavně synovi.

Svatba jako řešení

„Byl jsem opravdu zvyklý na to, že jsem je mohl vídat prakticky kdykoliv. Kdykoliv jsem u nich mohl zazvonit,” napsal v knize Harry. „Když se přestěhovali, říkal jsem si, že se nic nemění a stále mě k sobě budou kdykoliv zvát. Jenže šel den za dnem a nic se nestalo. Říkal jsem si, že jsou zkrátka zaneprázdnění. Budují rodinu. Třeba, když se ožením, zase se to změní,” popsal své myšlenkové pochody Harry.

Jenže, jak už je dnes dobře známo, věci se sice změnily, ale ještě k horšímu. Kate a William Harryho manželku Meghan moc dobře nepřijali a jeho sen o tom, jak budou společně všichni čtyři vystupovat na veřejnosti a v soukromí spolu trávit hodiny času, se naprosto rozplynul.