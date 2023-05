Spoluautor memoárů popsal spolupráci s princem Harrym: Křik, vztek a bolesti

Přestože je na obálce knihy Náhradník jméno prince Harryho, ve skutečnosti mu se psaním pomáhal utajený spisovatel, který dal všechny jeho myšlenky dohromady. John Joseph Moehringer nyní popsal, jak se mu s princem spolupracovalo. A zábava to vždy rozhodně nebyla.

Kniha Náhradník, která je memoárem prince Harryho, jež v ní popisuje své největší životní strasti a také svá tajemství, je sama o sobě poměrně dost kontroverzní. A podobný byl i samotný proces jejího vzniku. Utajený spisovatel John Joseph Moehringer, který na knize s princem Harrym spolupracoval, prozradil, co se při psaní knihy mezi ním a princem Harrym dělo.

Stovky hodin

John Joseph Moehringer podle webu Mirror strávil nad psaním knihy nespočet hodin, během kterých s princem Harrym rozebíral jeho život ze všech stran. Častokrát spolu mluvili po telefonu až do brzkých ranních hodin a v jednu chvíli se spisovatel k Harrymu a Meghan dokonce nastěhoval. A ne vždy byly jejich diskuze snadné. Jak sám Moehringer uvedl, spolupráce s Harrym jej často doháněla k šílenství.

„V jedné části mi už pulzovala hlava a skřípal jsem vzteky zuby. Pomalu jsem začínal zvyšovat hlas. Naštěstí mě ale něco zastavilo a řekl jsem si: ‚Tohle je divné. Právě křičím na prince Harryho.’ Pak se na mě Harry podíval a viděl jsem, že je úplně rudý. Došlo mi, že se musím ovládat, jinak by ta spolupráce mohla taky hodně rychle skončit,” svěřil se pro The New Yorker spisovatel.

Pečující Meghan

Během vyprávění o vzniku knihy Náhradník se Moehringer rozpovídal i o Meghan Markle a mohl ji vychválit do nebes. Když bydlel u Harryho a jeho manželky v domě pro hosty, chyběly mu prý velmi jeho vlastní děti a se svým trápením se Meghan často svěřoval. Ta pro něj měla velké pochopení a snažila se, aby se u ní doma cítil co možná nejlépe. Každý den tedy Moehringera navštěvovala společně s Archiem a neustále mu nosila tácy plné jídla a sladkostí.