Ponížení pro prince Harryho a Meghan Markle: Vykázali je z prominentního klubu

Princ Harry a Meghan Markle snad museli rozbít zrcadlo. Jinak si ani nelze vysvětlit všechnu tu smůlu, která se jim v poslední době lepí na paty. Poté, co s nimi několik firem ukončilo spolupráci, se dvojice dočkala velkého ponížení. Ztratili totiž členství v privátním klubu, do kterého má přístup jen kalifornská smetánka.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu procházejí smolným obdobím. Zdá se, že jejich kydání špíny na členy britské královské rodiny mají všichni až po krk, a celá řada lidí se k nim začala obracet zády. Nejdříve přišli o několikamilionovou smlouvou se streamovací platformou Spotify, následně se začala stahovat mračna i nad jejich spoluprací s Netflixem. A aby toho nebylo málo, do styku už s nimi nechtějí přicházet ani jejich prominentní sousedé.

Vstup zakázán

Princ Harry a Meghan Markle byli v Montecitu dlouhé měsíce členy jistého elitního klubu, do kterého má přístup jen hrstka vyvolených a movitých. Jak ale uvádí web Express, do klubu už nemají přístup. Vedení je totiž zbavilo jejich členství a vypadá to, že se ostatním členům velmi ulevilo. Chování Harryho a Meghan už začínali mít plné zuby. „Slyšela jsem od lidí z LA, že je z toho klubu prostě vyškrtli,” uvedla Lady Victoria Hervey. A důvod je prostý.

Touha po pozornosti

Ostatním členům klubu prý nesmírně vadilo, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu neustále před klub svolávaly houfy paparazzi fotografů, aby se mohli nechat naschvál vyfotit a přitom vytvořit dojem, že je o ně stále velký zájem O podobném chování dvojice se přitom hovoří už dlouho.

Podle některých jde ale o obrovský nesmysl. Moderátorka Nina Myskow různé řeči o Harrym a Meghan označila za hlouposti, které vycházejí z nijak neověřených informací, které si obyvatelé Montecita předávají. V poslední době se například hojně mluvilo i o tom, že se Harry a Meghan rozvádějí. Přímo jejich přáteli byla ale taková tvrzení jednoznačně vyvrácena.