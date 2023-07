Velkolepý návrat prince Harryho do Británie? Přechod by byl plynulý, říká expert

V posledních týdnech se stále častěji hovoří o možné krizi ve vztahu prince Harryho a Meghan Markle. Ta může nakonec vyústit Harryho plnohodnotným návratem do Británii, kde by princ mohl usilovat o absolutní návrat mezi pracující členy britské královské rodiny. A podle Jindřicha Forejta, odborníka na královské rody, by jeho znovuzapojení se vůbec nemusel být problém.

Princ Harry a Meghan Markle momentálně vůbec neprocházejí šťastným obdobím. Kromě toho, že od nich dala pryč ruce streamovací platforma Spotify a fanoušci se k nim pomalu obrací zády, visí velký otazník i nad jejich manželstvím. Stále častěji se totiž v souvislosti s nimi skloňuje slovo rozvod. Celá řada příznivců britské královské rodiny se k Meghan staví silně negativně a byla by ráda, kdyby se Harry bez ní vrátil naplno zpět mezi pracující členy monarchie. A podle experta Jindřicha Forejta by tato cesta vůbec nemusela být tak náročná, jak se na první pohled může zdát.

Je to věcí rozmluvy

„Jsou to všechno spekulace, nikdo z nich, ani vévoda, ani vévodkyně, neučinili žádné prohlášení. Ale čistě teoreticky – pokud by taková situace nastala (rozvod Harryho a Meghan a Harryho touha vrátit se coby pracující člen britské královské rodiny, pozn. red.), tak by to musel král řešit. Ale vzhledem k tomu, že nebylo žádné veřejné ceremoniální vylučování z rodiny, tak by nebylo žádné veřejné opětovné přijímání. Vévoda by to musel řešit se svým otcem, musel by vykomunikovat detaily, čemu by se chtěl věnovat a tak dále. A to jsou věci, ke kterým neexistují žádné interní předpisy. Bylo by to čistě na bázi rozmluvy,” uvedl pro kafe.cz Jindřich Forejt.

Absolutně plynulý návrat

I přes možné počáteční nepříjemnosti by ale návrat prince Harryho k jeho pracovnímu postu uvnitř britské královské rodiny mohl být hladký. „Vévoda je stále držitelem titulu prince Spojeného království, je princem od narození, takže jeho návrat mezi další pracující členy britské královské rodiny by mohl být absolutně plynulý. Ten titul mu prostě zůstává,” vysvětlil ještě Jindřich Forejt.