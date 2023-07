Konec prince Harryho a Meghan: Vévodkyně si půjde svou vlastní cestou

Princ Harry a Meghan Markle rozhodně neprožívají ty nejlepší časy. Na jejich společné pracovní cestě se objevilo několik karambolů, kvůli kterým musí dvojice kompletně přehodnotit to, co dosud dělala. Poradci Meghan ale podle všeho našli řešení. To spočívá v tom, že musí Harryho, alespoň co se práce týče, odstřihnout.

Společné práci Harryho a Meghan Markle odzvonilo. Poté, co s nimi rozvázalo několikamilionovou smlouvu Spotify, se začalo hojně spekulovat o tom, že už ani Netflix o jejich společné projekty nestojí. Harry a Meghan totiž podle mnohých řekli už vše, co o britské královské rodině říct mohli, a diváky už jejich vyprávění nezajímá. „Jejich společný byznys se rozpadá a momentálně čelí obřím problémům,” uvedl pro magazín OK! novinář Tom Bower.

Každý vlastní cestou

Harry a Meghan už nebudou pokračovat ve vyprávění a stěžování si na své příbuzné z Británie a namísto toho si samostatně vytvoří své vlastní projekty, jejichž obsahem bude něco úplně jiného. Podle zmíněného webu princ Harry připravuje pro Netflix dokument, ve kterém se vrátí do Afriky a bude vyprávět o přírodě, tamních lidech, zvířatech i zvyklostech. Meghan pak uvede do vysílání svůj pořad, který se bude zaměřovat na životní styl. Společně s tím by si po vzoru Gwyneth Paltrow a Kourtney Kardashian měla založit také blog.

Ví, že přestřelili

Harry a Meghan si jsou podle Toma Bowera naprosto vědomi toho, že to se svým vyprávěním o britské královské rodině přehnali a další kydání špíny na příbuzné by od nich mohlo odradit zbývající fanoušky, kteří je ještě podporují. Proto se chtějí věnovat zcela jiným tématům. Tomu ale nikdo žádný velký úspěch nepředvídá.

„Nevěřím tomu, že Harry dokáže udělat zajímavý dokument o Africe. Sám se sebou má dost problémů. A nemyslím si, že dokáže Meghan dobře prodat obsah, který vytvoří. Na to je nyní až moc kontroverzní. Oba se prostě topí v obrovských problémech,” řekl na závěr novinář.