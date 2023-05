Princ Harry na korunovaci nadával na příbuzné. Zachytila ho kamera

To, že nejsou vztahy mezi princem Harrym a zbytkem královské rodiny nijak vřelé, není žádným neznámým faktem. Řada lidí ale měla za to, že se Harrymu během korunovace podaří alespoň částečně prolomit ledy. Nakonec je ale vše jinak.

Když se ukázalo, že se korunovace krále Karla III. zúčastní i princ Harry, mnozí se radovali a doufali, že se mu během návštěvy Británie podaří urovnat nalomené vztahy se svými příbuznými. Když se ale Harry ihned po korunovaci zvedl a spěchal na letiště, bylo všem jasné, že k žádnému usmiřování nedošlo. O tom ostatně Harry mluvil při samotném ceremoniálu s manželem princezny Eugenie, Jackem Brooksbankem.

Mám toho dost!

Na Harryho během ceremoniálu často mířila kamera, a tak se specialistům na odezírání řeči podařilo zjistit, co Harry Jackovi říkal. Jack se jej podle webu Daily Star zeptal, jak dopadlo setkání s příbuznými. „Je to smutné. Mám toho plné zuby. Snažil jsem s ním mluvit,” odpověděl Harry na otázku Jacka Brooksbanka. Přestože není jednoznačné, o kom Harry mluvil, s největší pravděpodobností šlo o jeho bratra prince Williama, který se stále nemůže přenést přes to, co o něm Harry napsal ve svých memoárech Náhradník.

Absolutně chladný

Jak se předpokládalo, bratři Harry a William spolu během korunovace ani po ní vůbec nemluvili. Dokonce ani neseděli spolu. Harry byl usazen tři řady za prince Williama, jeho manželku Kate a jejich potomky.

Pokud dříve existovala nějaká šance na zlepšení vztahů prince Harryho a prince Williama, byla zcela pohřbena ve chvíli, kdy princ Harry publikoval svou knihu. V ní Harry psal o tom, nakolik William neměl rád jeho manželku Meghan, a dokonce popsal okamžik, kdy jej měl William napadnout a násilím jej srazit k zemi. Bez nadsázky lze říct, že byl William vykreslen v Harryho memoárech jako ten největší padouch. Není tedy divu, že William nemá sebemenší zájem o tom se svým mladším bratrem mluvit.